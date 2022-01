Innovar en la cocina no tiene por qué ser difícil y es que, en muchas ocasiones, seguimos haciendo las mismas recetas de siempre por miedo a no saber cómo preparar nuevos platos con sabores diferentes. Pero lo cierto es que es más fácil de lo que parece, especialmente ahora que podemos encontrar ciento de salsas precocinadas en los supermercados como, por ejemplo, en Aldi. Estas salsas te ayudarán a preparar esas recetas que no te atrevías y que, finalmente, te encantarán.

Tenemos la gran suerte de poder cocinar recetas de diferentes países sin movernos del calor de nuestra cocina, así que, ¿por qué no aprovechar esta opción y probar platos típicos de otras culturas? La riqueza gastronómica es uno de los lujos de los que podemos disfrutar sin gastar demasiado, así que toma nota de esta salsa precocinada de Aldi para preparar recetas exóticas y muy ricas.

La salsa Tikka Masala de Aldi que te encantará

La salsa Tikka Masala es una de las más populares en la India y es que esta mezcla de especias hace que su sabor sea una auténtica delicia. La salsa Tikka Masala suele llevar casi 10 especias diferentes, de ahí su sabor tan exótico y especial que cautiva a cualquier paladar.

Su aroma intenso y especiado hace que sea una salsa idónea para todo tipo de alimentos, desde el arroz hasta el pescado, pasando por las verduras, la carne e incluso el marisco y es que las gambas en salsa Tikka Masala, por ejemplo, es uno de los platos más deliciosos que podrás probar y que, por supuesto, te recomendamos preparar en casa.

Las especias con las que se hace el el Tikka Masala son: cilantro molido, cúrcuma molida, albahaca cribada, cayena molida, comino molido, pimienta negra molida, jengibre molido, nuez moscada en polvo, ajo en polvo, cebolla molida y sal. Estos ingredientes contienen grandes propiedades para la salud como, por ejemplo, el fósforo, el hierro y vitaminas del grupo A y C, por lo que además de ser una salsa deliciosa, es beneficiosa para el organismo.

Es cierto que hacer esta salsa en casa no es imposible, pero, sí que puede resultar algo complicado, especialmente si no tienes demasiada experiencia en la cocina y, mucho menos, preparando mezclas de especias. Y es por eso por lo que la salsa precocinada de Aldi es una muy buena opción. Tan sólo tendrás que a por ella, calentarla y cocinarla junto con el resto de ingredientes. ¡Será pan comido!

Su precio es de tan sólo 1,49 euros, por lo que te recomendamos coger varias unidades de esta salsa para tener siempre en casa y es que te puede solucionar cualquier día en el que no sepas qué cocinar. Puedes hacer pollo, verduras variadas, gallo, cordero e incluso, si lo prefieres, tofu con Tikka Masala.

Lo habitual es cocinar algo de proteína con la salsa y luego añadir arroz al plato para que sea más consistente y delicioso. Así que apunta todas estas opciones y comienza a disfrutar de la cocina internacional.