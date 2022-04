La Nocilla es uno de los productos que más pasiones levanta en lo que a dulces se refiere, y son incontables las versiones que se han realizado a lo largo de los años, algunas más saludables, otras con otros tipos de chocolate… ¡todas dignas de probar!. Hoy te mostramos la Nocilla vegana de Aldi que está levantando pasiones por lo buena que está y que te vendrá de perlas para incluirla en tu dieta sana y equilibrada.

Aldi cuenta con una sección vegana muy interesante en la que con frecuencia se añaden productos que resultan muy interesantes, y es que sin duda se trata de una dieta que cada día siguen más personas en todo el mundo. La cadena alemana triunfa en nuestro país, donde tiene ya más de 350 tiendas y una clientela que aumenta día a día.

La Nocilla vegana de Aldi que te flipará

Se trata de la Crema de avellana y cacao vegana, un productazo que está arrasando en ventas ya que no sólo está riquísimo sino que además es súper sano. No contiene gluten, ni tampoco azúcares añadidos, y es una gran fuente de proteínas, por lo que te encantará incluirla en tu dieta, por ejemplo para hacerte un par de tostadas.

Esta nocilla vegana de Aldi está tirada de precio, ya que el bote de 200 gramos tiene un precio de únicamente 2,85€, un importe que sin duda merece la pena pagar ya que el producto te va a flipar. Una crema de avellanas que te cautivará con su sabor y con la combinación de ingredientes, especialmente con el cacao. Un producto increíblemente delicioso, tanto que tendrás que contenerte para no tomarte todo el bote de una vez.

¿En qué se basa el veganismo?

Cada día son más las personas que se unen al veganismo, que más que una dieta es una forma de vida, ya que sus pautas van mucho más allá de no comer determinados alimentos. Es muy importante diferenciar la dieta vegetariana de la vegana, siendo la primera un tipo de alimentación en el que no se consume ningún alimento que provenga de la muerte de un animal, pero sí en el caso de que sigan vivos. Por ejemplo, un vegetariano no come un filete, pero sí huevos, ya que para que haya huevos las gallinas no deben morir, pero sí para tener un filete debe morir el animal en cuestión.

En cuanto a la dieta vegana, se destaca por no contener ningún alimento que tenga origen animal, en ningún sentido, incluyendo el ejemplo de los huevos, en cuyo caso un vegano no los come porque provienen de un animal, aunque no se le haya dado la muerte. El veganismo se suele extender a la vida en general, por ejemplo a no utilizar ropa ni cosméticos en los que se hayan utilizado animales en cualquier parte del proceso de fabricación de ese producto.