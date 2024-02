Aldi se adelanta a San Valentín y saca sus míticos chocolates alemanes y que todos los años vuelan

El amor está en el aire y también en el paladar. Aldi, la cadena de supermercados de origen alemán, ha lanzado una irresistible oferta de bombones y chocolates para celebrar el día de los enamorados. Se trata de sus míticos chocolates alemanes, que cada año se agotan en cuestión de días por su calidad, variedad y precio.

Así que si quieres sorprender a tu pareja con un dulce detalle, no te pierdas esta selección de bombones que harán las delicias de los más golosos y que además tienen precios muy económicos. Por poco podrás hacerte con los bombones más buscados estos días en los supermercados y además con una presentación en una serie de cajas y de formas que enamoran.

Los bombones para San Valentín que se agotan en Aldi

¿Quieres demostrarle a tu pareja cuánto la quieres con un detalle dulce y original? Entonces no puedes perderte la oferta de chocolates que Aldi ha preparado para el día de los enamorados. Se trata de una selección de sus famosos chocolates alemanes, que son un éxito de ventas cada año por su excelente calidad, su gran variedad y su precio asequible. Si quieres darle una sorpresa a tu media naranja con unos bombones que le harán salivar, no dejes de echar un vistazo a esta tentadora propuesta que te presentamos a continuación cuatro tipo de bombones que seguro que se agotan en breve así que no tardes en ir a por ellos.

Figuras de chocolate con leche de San Valentín

Empezamos por las figuras de chocolate con leche de San Valentín, unas deliciosas piezas de chocolate con forma de corazón y de osito, que representan el amor y la ternura que sientes por tu pareja. Estos bombones son de la marca propia Chateau, que te asegura un chocolate de primera calidad, elaborado con cacao procedente de cultivos sostenibles y sin aceite de palma. Cada caja tiene diez unidades y cuesta solo 2,99 euros. Un regalo perfecto para disfrutar en pareja de un momento dulce y romántico.

Estos son además los bombones que han logrado hacerse virales y ser los más vendidos de Aldi cada vez que llega San Valentín. Cada una de estas figuras ya sea de osito o de corazón, cuenta además con chocolate con leche y también chocolate blanco. Su sabor es el más suave e irresistible de modo que será sin duda el regalo perfecto para este próximo 14 de febrero.

Trufas de corazón de chocolate Moser Roth

Seguimos con las trufas de chocolate con forma de corazón de la marca Moser Roth, que es otra de las marcas de dulces con las que trabaja el supermercado de Alemania, y que te ofrece unos bombones de lujo a un precio increíble. Estas trufas tienen un relleno cremoso y suave, con sabores irresistibles como latte machiatto, caramelo, bourbon y vainilla o mousse de chocolate, entre otros.

Cada caja cuenta además con un diseño elegante y romántico, y contiene 16 trufas. El precio es de 3,99 euros, una ganga si tenemos en cuenta la calidad y el sabor de estos bombones, que harán las delicias de los paladares más exigentes y que además se presentan en una elegante caja de color rosado.

Bombones de chocolate belga

Si lo que buscas es un chocolate más intenso y refinado, te recomendamos los bombones de chocolate belga, que Aldi ha traído directamente desde el país de los maestros chocolateros. Estos bombones son también un clásico de Aldi cada San Valentín. En este caso se trata de unos bombones que tienen varios estilos y sabores, ya sean de cobertura de chocolate negro, con un 70% de cacao, o de praliné, avellana, almendra o caramelo salado. Cada caja pesa 250 gramos y tiene un precio de 4,99 euros. Un capricho irresistible para los amantes del chocolate más puro.

Bombones rellenos de chocolate con leche

Por último, te mostramos los bombones de chocolate con leche rellenos de chocolate, que además de estar deliciosos, tienen un envoltorio muy original y divertido. Estos bombones vienen en una caja con forma de corazón, que puedes elegir entre tres modelos diferentes: uno con un estampado de corazones rosas, otro con la imagen de Bugs Bunny, el famoso conejo de los Looney Tunes, o uno con un estampado de la serie Friends y el mensaje “You´re my Lobster” y el dibujo de dos langostas, una referencia a la pareja formada por Ross y Rachel.

Estos bombones son ideales para regalar a tu pareja si sois fans de estas series o personajes, o simplemente si queréis darle un toque de humor a vuestro San Valentín. Cada caja contiene 100 gramos de bombones y tiene un precio de 4,99 euros.

Como ves, Aldi te ofrece una gran variedad de bombones para celebrar el día de los enamorados. No esperes más y acércate a tu tienda más cercana, porque estos productos vuelan y se agotan enseguida. ¡Feliz San Valentín!.