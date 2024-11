Los agricultores y ganaderos se oponen a la renovación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, el bloque comercial sudamericano, dado que consideran que, en el ámbito alimentario, los productores de ambas partes no tienen el deber de seguir los mismos estándares. Es más, esto se evidencia ya en las actuales importaciones. José María Castilla, representante de Asaja en Bruselas, explica a OKDIARIO que se han detectado partidas de carne provenientes de Brasil que contenían «la gripe aviar».

En ese sentido, Castilla asegura que «no es justo para el agricultor» europeo dejar entrar en la UE alimentos que se han elaborado siguiendo estándares más relajados de los que se imponen en Europa. Por ello, para ejemplificarlo, el representante explica que, esta misma semana se ha recibido una alerta «de que la carne de pollo que hacen el Brasil no respeta las normas de investigación o de comprobación que tiene la Unión Europea».

«Se nos ha alertado que estaban enviando carne con la enfermedad de la gripe aviar. Esto es algo muy grave porque, a diferencia de las hormonas de crecimiento, la gripe aviar se puede trasladar al consumidor a través de comer carne contaminada», advierte el delegado de los agricultores.

No obstante, Berta Vilariño, dietista y nutricionista, asegura a OKDIARIO que «la carne de pollo en sí misma no representa un riesgo directo de contagio de gripe aviar, ya que el virus afecta principalmente a las aves y no se transmite a través de su carne».

«El problema radica en el contacto directo con aves infectadas. Sin embargo, es importante cocinarla adecuadamente, ya que la carne de pollo es susceptible a otras bacterias como salmonela y campylobacter, que pueden causar infecciones gastrointestinales», explica la profesional. «Cocinar el pollo a más de 70 grados Celsius en el centro del alimento elimina cualquier riesgo microbiano y asegura su seguridad», sentencia.

Los agricultores, afectados por Mercosur

En ese sentido, Castilla afirma que han existido casos menos graves, pero también llamativos: «Ellos (Mercosur) han sido denunciados porque Brasil utilizaba hormonas de crecimiento para el vacuno. En Europa está prohibido y, por lo tanto, si utilizas estas hormonas, tus costes de producción son inferiores». Así, el acuerdo con los países sudamericanos crea una desventaja competitiva que afecta a los productores españoles.

Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones, concuerda con su colega de Asaja: «El principal problema son las exigencias que tenemos los productores a diferencia de ellos. Pongo un ejemplo. Yo elaboro arroz en la Unión Europea y hay una serie de productos fitosanitarios que no puedo utilizar porque están prohibidos. En cambio, la OMC sí los permite. Entonces, puede venir un arroz desde Paraguay a España o a Francia con unos tratamientos que a mí me impiden utilizar. Puede venir carne hormonada de vacuno de Argentina, cosa que a mí me impiden».

Es decir, el problema de los agricultores es «que la Unión Europea es mucho más restrictiva a la hora de utilizar ciertos productos que la OMC», por lo que se puede realizar comercio entre países con unas normas mucho más laxas que las europeas, dando una ventaja competitiva a Mercosur.

«Por eso decimos que es una competencia desleal. No nos oponemos al acuerdo con Mercosur, sino que se les exija las mismas condiciones que a mí. Por eso pedimos cláusulas espejo y reciprocidad», reclama Cortés.

«Para yo poder competir con la carne de Brasil, o con la de Argentina, o con el arroz de Paraguay o Uruguay, el acuerdo comercial debería de exigir que se produzca en las mismas condiciones. Me está obligando a mí, productor europeo, a hacerlo. Voy a estar fuera de estar fuera del mercado», lamenta el representante agrícola.

«El problema que tenemos es que las normas, los decretos, los reglamentos y todo lo demás se hacen siempre desde un despacho. Y, muchas veces, el que lo hace no tiene conocimiento sobre la agricultura, o lo tiene muy limitado», denuncia Cortés.

Así, los agricultores y ganaderos se enfrentan a otro reto que, según consideran, tiene una parte positiva. La oposición al acuerdo con Mercosur se centra sólo en la igualdad de condiciones a la hora de producir, pero sí que reconocen beneficios. El representante de Asaja afirma que el sudamericano «es un mercado bueno, con más de 400 millones de habitantes».

«Es un mercado en el que compartimos la cultura de la dieta mediterránea, donde no tendríamos que hacer un doble etiquetado en las exportaciones porque ya está en español, donde las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas protegidas no tienen el mismo nivel que las nuestras… Hay intereses como en el aceite de oliva, las frutas y hortalizas o el vino», desvela Castilla.