Adiós a tu pensión a partir del 31 de marzo: el INSS confirma los jubilados que la van a perder

A partir del 31 de marzo, el INSS confirma que estos jubilados van a perder su pensión si no presentan este documento a tiempo. Los pensionistas españoles son de los que menos cobran de Europa, pese a los esfuerzos realizados en estos días en los que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en esta etapa de la vida. Necesitamos estar al día de todas las novedades disponibles para no perder de vista esta pensión máxima o ese dinero, de más que debemos empezar a tener en cuenta que hay algunos detalles que son fundamentales.

La Seguridad Social puede presentar determinadas actualizaciones que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no sabíamos que podría llegar a nuestro día a día. Dependiendo de esa pensión que puede ser clave para llegar a final de mes, debemos estar muy pendientes de cada actualización que podemos empezar a tener en cuenta. Son tiempos de estar pendientes de una documentación que debemos empezar a ver llegar algunos detalles que quizás hasta ahora no pensábamos que podríamos tener.

Tu pensión puede desaparecer a partir del 31 de marzo

Este año 2025 ha empezado con buenas noticias para los pensionistas, ha llegado un aumento que representa la única forma de poder llegar a final de mes de muchos de ellos. Reciben ese dinero a final de mes, que es lo único que tienen para poder sobrevivir.

En un año en el que tendremos que estar pendientes de cada euro que gastamos. Una cantidad que se ha visto incrementada en los últimos tiempos, sobre todo si tenemos en cuenta que estaremos ante un incremento casi generalizado de los precios.

Debemos estar preparados para afrontar algunos cambios que son los que marcarán estas pensiones de la que dependen los jubilados. La situación puede complicarse para muchos ante un 31 de marzo que representa la fecha límite para presentar una importante documentación.

Estos días son importantes para saber lo que puede pasar en unos momentos en los que tendremos que ver llegar un giro radical en la manera en la que llegan las pensiones a todas las casas. Es el momento de apostar claramente por ciertos elementos que acabarán siendo claves. Toma nota de lo que pide el INSS para poder seguir pagando la pensión.

El INSS confirma los jubilados que van a perder su pensión

Hay algunos jubilados que van a perder su pensión, a no ser que presente un documento que puede ser el que marque la continuación o el final de este importante dinero que llega y que se han ganado a pulso. El INSS confirma lo que nos está esperando en estos días.

La fe de vida es un documento que debe presentarse de forma que el jubilado, sea capaz de determinar algunos cambios que son los que marcarán una diferencia importante. Hay un tiempo máximo para responder a este requerimiento de la Seguridad Social.

Tal y como nos informan desde esta web: «El Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrece a los pensionistas residentes en el exterior un ​nuevo procedimiento para realizar el trámite anual de acreditación de la vivencia. Como en años anteriores, el plazo de acreditación de la vivencia será desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2024. Para ello, puede acogerse a cualquiera de los medios disponibles hasta la fecha, esto es, enviando el documento original de su Fe de Vida a la Dirección Provincial que gestiona su pensión, o bien compareciendo en persona o por videoconferencia ante este Consulado General. Este año, como novedad, y de forma complementaria a los medios ya indicados, el Instituto Nacional de la Seguridad Social pone a su disposición una nueva forma más cómoda y sencilla de acreditación de la vivencia a través de una aplicación móvil basada en el reconocimiento facial, denominada VIVESS. Esta aplicación se encuentra a su disposición de forma gratuita en la plataforma de aplicaciones móviles Google Play para los smartphone con sistema operativo Android o en App Store si su smartphone es IOS».

Siguiendo con la misma explicación: «Las personas pueden descargarse la aplicación y registrarse a partir de este momento para que el 1 de enero de 2024 pueda realizar la acreditación de la vivencia con el teléfono móvil sin necesidad de realizar ningún desplazamiento ni soportar gastos de envío postal de ningún documento. Para completar el proceso de registro, debe tener a mano su documento de identidad, ya sea el DNI, pasaporte o el documento de identidad que corresponda según el país de residencia y seguir los pasos que se le indica en el tríptico que acompaña a esta noticia (pinche aquí). El proceso de registro es único y válido para todos los años por lo que no tendrá que repetir este paso cuando vaya a acreditar su vivencia en el futuro. La propia APP le confirmará el proceso inmediatamente con un justificante de la acreditación de la vivencia y días después recibirá también en la misma una certificación del INSS acredita􀆟va de haber cumplido este trámite. Con este nuevo sistema se pretende que la distancia deje de ser un elemento de dificultad en la prestación del servicio al ciudadano».