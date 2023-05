Adiós a tener los platos mojados en la encimera: llega a Lidl la novedad más llamativa

Fregar los platos es una de las tareas más habituales en el hogar, de esas que se hacen diariamente, ya que aunque tengas un lavavajillas no siempre se utiliza porque no compensa a nivel energético ni de practicidad, por ejemplo si te tomas un café, no cuesta nada fregar la taza a mano en lugar de estar esperando a llenar el lavavajillas para lavarla en él. Hoy te mostramos una novedad de Lidl para no acumular platos mojados en la encimera y que se va a convertir en un imprescindible en tu cocina… ¡corre que vuela!.

Lidl ofrece en su sección de hogar una gran variedad de accesorios que pueden resultar muy útiles para la cocina, especialmente aquellos que mejorarán la forma en la que realizas diversas tareas y, en general, harán que sean más fáciles, por lo que te podrán ahorrar tiempo y esfuerzo que podrás dedicar a otras cosas. La cadena alemana es un éxito en España, donde supera ya la cifra de 600 establecimientos y tiene unos cuantos más en preparación para inaugurarse en los próximos meses.

El escurreplatos de Lidl que necesitas en tu cocina

Se trata del Escurreplatos, un accesorio perfecto para no tener siempre mojada la encimera al poner en ella los platos y piezas que tengas que fregar tras cada comida, lo que sin duda te permitirá que todo se vea más limpio y ordenado, además de que no tendrás que estar después secando la encimera al recoger los platos. Actualmente tiene un precio de 16,99€, un chollazo ya que es uno de esos accesorios que puedes utilizar durante años ya que si lo cuidas te durará siempre.

Este fantástico escurreplatos de Lidl tiene espacio para poner a secar 38 platos, que pueden ser llanos, hondos, de postre o incluso fuentes o bandejas que por tamaño encajen en los diferentes compartimentos. Además, tiene dos niveles, cada uno con 19 compartimentos, además de tener en los extremos un cubertero para cubiertos y utensilios pequeños, y un portatazas donde puedes colgar hasta 6 tazas. En la parte inferior tiene una bandeja recolectora para recoger el exceso de agua.

Fabricado en hierro para la estructura y plástico para la bandeja, sus medidas son las siguientes: escurridor 38 x 23 x 36 cm, bandeja 42 x 23 x 2 cm y cubertero 14,4 x 6,5 x 9 cm. Es importante que tengas en cuenta que el escurreplatos soporta una carga máxima de 1 kg, mientras que el máximo del cubertero es de 44 g y de la bandeja 126 g.