Adiós a la tarjeta de crédito: en este país ya pagan con la mano y podría llegar a España muy pronto

¿Te imaginas hacer la compra en el supermercado o pagar el café con la mano? Para muchos esto suena a ciencia ficción, pero en algunos lugares del mundo ya es una realidad. Mientras en Europa todavía nos estamos acostumbrando a pagar con el móvil o con relojes inteligentes, en China ya pagan con la palma de la mano. Sí, como lo lees. Sin sacar nada del bolsillo, sin desbloquear dispositivos y sin necesidad de recordar ninguna contraseña.

Este avance tecnológico, que hasta hace poco parecía exclusivo de películas futuristas, está empezando a ganar terreno en la vida diaria de millones de personas. Detrás de esta innovación hay avances en inteligencia artificial y biometría que prometen mayor comodidad y representan un salto importante en materia de seguridad. Ahora, la gran pregunta es: ¿cuánto falta para que esta forma de pago llegue a España y al resto de Europa? ¿Estamos preparados para este tipo de revolución digital?

El país donde pagan con la mano

China no sólo es uno de los países más avanzados en el desarrollo de tecnología, sino también uno de los más rápidos a la hora de integrarla en la vida cotidiana. Desde hace años, el país asiático se ha posicionado como pionero en el uso del reconocimiento facial, los pagos móviles y los códigos QR para todo tipo de transacciones.

Ahora, empresas como Tencent y Ant Group (los gigantes detrás de plataformas como WeChat Pay y Alipay) han desplegado sistemas de pago biométrico en cientos de establecimientos, supermercados, restaurantes y estaciones de metro para que los ciudadanos puedan pagar simplemente escaneando la palma de su mano.

¿Cómo funciona?

A diferencia del reconocimiento facial, que depende de una imagen exterior, el sistema de escaneo de palma se basa en la lectura de las venas internas de la mano. ¿Por qué esto es relevante? Porque la disposición de los vasos sanguíneos en la palma es única en cada persona, y muy difícil de falsificar o replicar. Además, como está debajo de la piel, es una forma de identificación más privada y segura.

Para utilizarlo, el usuario debe registrar previamente su mano en el sistema, vinculándola a su identidad y a su cuenta bancaria o monedero digital. A partir de ahí, sólo necesita acercar la palma al escáner instalado en terminales de pago y la transacción se realiza de forma inmediata.

¿Qué ventajas ofrece?

Uno de los grandes atractivos de este método de pago es su nivel de seguridad. Al basarse en características biométricas internas (las venas), es mucho más difícil de hackear o copiar que la huella dactilar o el rostro.

Otra ventaja evidente es la comodidad. ¿Cuántas veces has salido de casa sin la cartera o te has olvidado el móvil? Con este sistema, no necesitas llevar nada encima. Siempre tienes la «tarjeta» contigo: tu propia mano. Además, para personas mayores o con discapacidad, puede representar una mejora significativa en accesibilidad, al eliminar pasos intermedios y hacer las compras más ágiles.

¿Qué opinan los usuario?

La mayoría de los ciudadanos chinos que han probado este sistema destacan su rapidez y facilidad de uso. En ciudades como Shanghái o Shenzhen, ya es habitual ver cómo personas pagan su café o el billete del metro extendiendo la mano. Para los más jóvenes, que han crecido en un entorno digital y móvil, este salto es natural. Pero incluso personas mayores han empezado a adoptar la tecnología, especialmente cuando se dan cuenta de que es más intuitiva que usar un smartphone.

Además, la integración con sistemas de fidelización, descuentos y pagos automáticos lo hace aún más atractivo. Por ejemplo, en algunos supermercados, puedes asociar tu perfil de cliente habitual al escaneo de la palma, de manera que tus compras se suman automáticamente a tu cuenta y acumulas puntos.

¿Y en España? ¿Cuándo podríamos ver algo así?

Aunque en nuestro país aún no se ha extendido el pago con la palma de la mano, ya existen algunos proyectos en marcha. Varias startups tecnológicas están trabajando en dispositivos similares, y grandes compañías de pagos como Visa y Mastercard han mostrado interés en este tipo de identificación biométrica.

Además, si tenemos en cuenta cómo se expandieron en su momento los pagos sin contacto o con el móvil, es muy probable que en pocos años veamos cómo las personas paga con la mano en tiendas y restaurantes.

Si algo está claro, es que el concepto de «dinero físico» está cada vez más obsoleto. Pasamos de las monedas a las tarjetas, luego al pago sin contacto, y más tarde al móvil. El próximo paso es convertir nuestro cuerpo en la propia herramienta de pago, ya sea mediante la palma, el rostro o incluso el iris.