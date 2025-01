Adiós sustos: el importante número que tienes que mirar en tu nómina para no pagar a Hacienda

Cada año cuando llega la primavera y en concreto, el mes de abril, los contribuyentes españoles se enfrentan al desafío de hacer la declaración de la renta, un proceso que resulta clave para poder tener bien nuestras cuentas con respecto a la Agencia Tributaria. En teoría, este trámite debería ser sencillo: se verifica si las retenciones realizadas a lo largo del año han sido suficientes para cubrir el impuesto correspondiente. Sin embargo, la realidad dista mucho de ser perfecta. Muchas veces, dicha revisión termina en el hecho de tener que pagar a Hacienda, por lo que puede que te estés preguntando cómo librarte de ello. Pues bien, existe un número en tu nómina en el que debes fijarte para no pagar a Hacienda.

Aunque no todos están obligados a realizar la declaración de la renta, quienes lo están deben prestar especial atención a ciertos números clave en su nómina y con ello, que no les saga a pagar a Hacienda. Estos números pueden marcar la diferencia entre recibir una devolución, no pagar nada o tener que afrontar una cuantiosa suma a la Agencia Tributaria. Por ello, conocer cómo se calcula el IRPF y qué factores influyen es esencial para evitar sorpresas desagradables. Para entender la magnitud del problema, basta con mirar las sanciones que enfrentan quienes no cumplen con esta obligación fiscal. Las multas pueden oscilar entre un 50 % y un 150 % de la deuda pendiente, llegando incluso a superar los 6.000 euros en los casos más graves. De ahí la importancia de ajustar las retenciones de forma adecuada para evitar complicaciones legales y económicas.

¿Quién está obligado a presentar la declaración de la renta?

Antes de entrar en detalles sobre el IRPF, es crucial saber quiénes están obligados a presentar esta declaración. En términos generales, los trabajadores con ingresos superiores a 22.000 euros brutos anuales provenientes de un único pagador deben cumplir con este trámite.

Por otro lado, si los ingresos provienen de varios pagadores, la suma de los ingresos del segundo y los demás pagadores no puede superar los 2.500 euros para evitar estar obligado a declarar. Los autónomos, así como quienes obtienen rendimientos por alquileres o inversiones superiores a 1.000 euros anuales, también deben presentar la declaración.

Es aquí donde los números en la nómina cobran especial relevancia frente a Hacienda. Un ajuste adecuado del IRPF puede ser la clave para evitar pagar más de lo necesario.

Cálculo del IRPF y factores que influyen

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un tributo progresivo, lo que significa que cuanto mayores sean los ingresos, mayor será el porcentaje que se aplica. Para garantizar su recaudación, las empresas retienen una cantidad mensual en las nóminas de los trabajadores.

El cálculo de esta retención depende de varios factores, entre ellos:

Salario bruto anual.

Estado civil y número de hijos.

Situación laboral (tipo de contrato y duración).

Posibles discapacidades o deducciones específicas.

Sin embargo, los problemas suelen surgir en casos particulares, como contratos temporales, cambios de empleo o cuando una persona tiene varios empleos al mismo tiempo. Estos escenarios pueden dar lugar a desajustes importantes, que luego se van a reflejar en la declaración de la renta.

Esto es lo que se retiene según tu salario

El IRPF se divide en tramos que aumentan en función de los ingresos:

Hasta 12.450 euros: 19 % de retención.

Entre 12.451 y 20.199 euros: 24 %.

Entre 20.200 y 35.199 euros: 30 %.

Entre 35.200 y 59.999 euros: 37 %.

De 60.000 a 299.999 euros: 45 %.

Más de 300.000 euros: 47 %.

Es importante señalar que estos porcentajes corresponden a la parte estatal del IRPF, que representa solo el 50 % del total. Las comunidades autónomas pueden establecer variaciones en la otra mitad del impuesto.

Además, el IRPF incluye un mínimo exento basado en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que actualmente es de 15.876 euros anuales. Esto significa que quienes ganan menos de esta cantidad tienen retenciones mínimas o nulas, lo que puede convertirse en un problema si deben presentar la declaración.

Ajustar las retenciones para evitar sustos

Una de las mejores estrategias para no pagar de más a Hacienda es ajustar las retenciones mensuales en la nómina. Esto se puede hacer a través del modelo 145 de la Agencia Tributaria, donde se especifican las circunstancias personales y laborales que influyen en el cálculo del IRPF.

Otra herramienta útil es el simulador de la renta que ofrece Hacienda. Este software permite prever el resultado de la declaración y detectar posibles desajustes antes de que sea demasiado tarde. Si se identifican errores, es posible solicitar a la empresa un aumento voluntario en las retenciones para evitar problemas futuros.

Conocer y entender el IRPF es fundamental para evitar sustos en la declaración de la renta. Revisar los números clave en tu nómina y ajustar las retenciones de manera adecuada puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Además, herramientas como el modelo 145 o el simulador de renta pueden ser tus mejores aliados para mantener tus finanzas bajo control.

No dejes que los errores en la declaración de la renta te jueguen una mala pasada. Todavía quedan meses hasta el inicio de la campaña, pero prestar atención a los números en tu nómina es importante, así que asegúrate de que todo esté en orden antes de enfrentarte a Hacienda.