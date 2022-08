Adiós al producto favorito de los clientes de Mercadona: «Era excelente»

Mercadona es la cadena líder en muchas comunidades de España, cuentan con un amplio abanico de productos y añaden novedades a sus estanterías de manera continua para adaptarse a las tendencias. El paso de nuevos productos, trae consigo la retirada de otros que no acaban de encajar con la marca, no tienen tantas ventas o se ofrecerán con otro formato. Ahora, los consumidores de Mercadona han tenido que decir adiós a otro producto.

Los clientes dicen adiós a este producto de Mercadona

La sección de lácteos de Mercadona es más que completa, puedes encontrar todo tipo de yogures y postres en sus neveras, pero algunos consumidores han echado en falta un clásico. Se trata del yogur líquido de sabor natural sin azúcares añadidos en su composición, un complemento perfecto para una merienda con fruta o un snack refrescante.

Este yogur en formato líquido que servía para mezclar con otras frutas o incluso como base para batidos caseros, venía en una botella grande de un litro y en su etiquetado indicaba que era sin azúcares añadidos. Un producto estrella de la marca Hacendado de Mercadona, que no faltaba en algunos carritos de la compra de sus clientes más asiduos. Ha sido una cliente la que ha contactado con Mercadona a través de las redes sociales para preguntar sobre el producto.

Hola @Mercadona quisiera saber si este yogur lo han quitado de la venta 🥲 es mi favorito pic.twitter.com/rpo2nucEWK — Mariangela González (@Mariangelagd) July 29, 2022

La cadena de supermercados ha confirmado que el producto ya no estaba entre su surtido disponible. No obstante, ha querido conocer más a fondo qué elementos le gustaban del producto a la clienta para poder trasladarlo al departamento correspondiente. Si el producto volverá a estar disponible en un futuro o si volverá con una reformulación, aún no se sabe, Mercadona no ha dado más detalles sobre el tema.

Los clientes que han tenido que decir adiós a este producto de Mercadona, tendrán que conformarse con las otras versiones del producto. Hay varios sabores disponibles en el mismo formato o un formato parecido, por lo que encontrar un sustituto para esas meriendas o batidos no será demasiado complicado. Puedes encontrar formatos líquidos de piña para un toque refrescante o de fresa, ideal si buscas algo más dulzón para media tarde.

El cambio de productos de la cadena

Este no es el primer producto de Mercadona que ha abandonado las estanterías del supermercado, parece que la cadena está descatalogando varios productos para dejar paso a nuevas novedades más afines con el mercado actual y la demanda de los consumidores. No obstante, muchos consumidores mantienen la esperanza de recuperar algunos de los productos eliminados del surtido, contactando a través de redes sociales con la cadena.

Entre los productos eliminados se encuentran helados de soja, snacks e incluso algunos yogures de sabores tropicales, productos favoritos para muchos y básicos de despensa que nunca faltaban en la lista de la compra. Tocará esperar para ver si estos vuelven con una reformulación o un nuevo packaging a las estanterías de esta cadena de supermercados que arrasa en España.