La OPA conjunta entre la familia Grifols y Brookfield está en su recta final y, aunque parece que terminará por ocurrir, y con ello se producirá la exclusión de la compañía de bolsa, la realidad es que los accionistas tipo B -que tienen las acciones cotizadas en el Mercado Continuo- quieren sacar, al menos, 11 euros por sus títulos antes de dejar ir la compañía. Y pueden vetar la operación.

El fondo Brandes está esperado, además, que ocurra exactamente eso, y presionar para que las acciones se paguen a ese precio mínimo. El pasado viernes incrementó su participación y, según ha podido saber OKDIARIO, la idea de este accionista es hacer fuerza junto a otros minoritarios y pedir por las acciones tipo B hasta 14 euros por título. De hecho, buena parte de la posición que adquirió en su momento estaba a ese precio.

El problema para Brookfield es que, aunque ha encontrado cómo financiar la operación, y no ha encontrado más sustos en los libros que le facilitó la familia Grifols, ahora tiene que convencer a los minoritarios para pagarles un precio distinto al de las acciones tipo A, que cotizan a 11,12 euros antes de la apertura de hoy.

Los estatutos de la compañía permiten que se paguen precios distintos por las acciones de clase A y por las de clase B, y de hecho cotizan a precios diferentes -las B arrancaban la jornada en 9,16 euros-. Pero para que se paguen precios distintos, los tenedores de esas acciones B tienen que aceptarlo. Brandes lo sabe y por eso elevó su participación el viernes. Como mínimo, hará pagar a Brookfield 11 euros por título, y si no, no aceptará. Brookfield estaría pagando, entonces, una prima que rondaría los 4.500 millones.

Teoría de juegos

El escenario que se abre para la compañía de hemoderivados sigue siendo incierto, porque se trata de ver hasta qué punto está dispuesta a presionar cada una de las partes.

Brandes y los minoritarios no aceptarán menos de 11 euros por título B, como explicábamos, pero arrancarán la negociación, según las fuentes consultadas, cerca de los 14 euros, porque es el retorno que creen que vale, en realidad, la acción. Eso supondría una prima de más de 5.000 millones a pagar por parte de Brookfield si quiere que la OPA de exclusión lanzada junto a los Grifols salga adelante.

Brandes tiene un 13,47% de las acciones de clase B, algunas compradas cerca de 14 euros y las últimas a 9. Y no quiere aceptar una oferta en la que pierda dinero.

Por su parte, Brookfield cree que Grifols tiene un gran valor fuera de bolsa, y que dividir la compañía y prepararla para una futura venta podría darle un beneficio cercano a los 10 euros por título -suponiendo que paga 11 para sacarla de bolsa, quiere lograr 21 en esa venta privada futura-. Pero para eso hay que esperar, realizar un gasto importante y numerosas gestiones, y es un riesgo que asumen ellos, no los que venden ahora para permitir esa operación. Y están dispuestos a asumir el coste si no es disparatado.

Una prima cercana a los 5.500 millones es disparatado, según todas las fuentes financieras consultadas.

En esa línea, y aunque no hemos podido conocer las cifras exactas, OKDIARIO sí conoce que existe una penalización para el fondo canadiense Brookfield en caso de romper el acuerdo y no lanzar finalmente la OPA de exclusión conjunta. La idea es que la operación salga adelante, pero no pagará un precio desorbitado por ello.

La prueba más evidente de que los canadienses esperan cerrar la operación es que han sido ellos los que han cerrado varios acuerdos de pago, moratorias y extensiones de deuda con distintos bancos. Como adelantara El Confidencial, Santander y Deutsche Bank respaldan las operaciones de la entidad, pero a cambio, como ha podido saber OKDIARIO, Brookfield es quien ha tenido que desbloquear esas operaciones.