Una abogada lo explica sin rodeos: si eres ama de casa estos son los requisitos que hay que cumplir para cobrar una pensión

La pensión de jubilación para las amas de casa es un tema que siempre está en el foco de la noticia por un motivo: muchas mujeres que siempre han estado al cuidado de la casa y la familia no llegan a los mínimos para acceder a una pensión contributiva de jubilación. La abogada Cynthia García ha informado sobre la solución para muchas personas que están en esta situación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión a la que pueden acceder las amas de casa.

Las amas de casa siempre han sido un gremio a la sombra en nuestro país. Este sector es el de las mujeres (en su amplia mayoría) que a lo largo de la historia se han dedicado al cuidado de la casa y los hijos mientras los hombres se han encargado de la actividad laboral. Esto también afecta a muchas trabajadoras del hogar que durante años han desarrollado su función sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. Esto ha provocado que muchas personas no puedan acceder a la jubilación.

Para acceder a una pensión contributiva de jubilación en España se requieren un mínimo de 15 años de cotización en la Seguridad Social y a este requisito mínimo no lo cumplen muchas amas de casa. Por ello, la abogada Cynthia García, del despacho Vilches Abogados, ha explicado una posible solución para que las amas de casa tengan su pensión. «Las amas de casa no tienen pensión contributiva, pero podrían acceder a una no contributiva si cumplen unos requisitos», informa esta experta en la materia, que deja claro que «sí podrían acceder a una pensión no contributiva por jubilación o por invalidez».

Esta experta en la materia ha dejado claro que las amas de casa que quieran acceder a una pensión no contributiva la deberán «solicitar mediante cita previa en la Seguridad Social o mediante el formulario a través de la sede electrónica de la Seguridad Social». Así que siempre que cumplan con los requisitos, las amas de casa podrán solicitar una PNC, que paga la Seguridad Social vía el IMSERSO, que las delega en las diferentes comunidades autónomas.

La pensión de las amas de casa en 2026

Para que una ama de casa en España, que no cumple con los requisitos mínimos para acceder a una pensión contributiva, tenga que cumplir con una serie de requisitos que van en función de la edad, residencia y la carencia de rentas propias. Estos son los requisitos de los que informa el IMSERSO a través de su página web oficial.

Tener 65 años de edad.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años.

Carecer de ingresos suficientes: Existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2026, sean inferiores a 8.803,20 euros anuales.

La pensión a la que pueden acceder las amas de casa ha aumentado significativamente desde el 1 de enero tras confirmarse un aumento del 11,4% en las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. La cantidad para una sola persona quedará en 628,80 euros mensuales repartidos en 14 pagas, que son 8.803,20 euros anuales. También podrán acceder a un complemento anual de 525 euros en caso de que el beneficiario viva en un piso de alquiler. En caso de que dentro de un hogar convivan dos beneficiarios de una PNC de jubilación, la pensión no contributiva quedará en 7.482,72 euros, que son 534,48 euros por unidad al mes.

A esta pensión no contributiva podrán acceder las amas de casa que cumplan con los requisitos de edad y puedan demostrar una carencia de rentas que deben ser inferiores anualmente a la cantidad estipulada para las pensiones no contributivas de jubilación.