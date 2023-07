Última hora de Kylian Mbappé hoy en directo | Su situación en el PSG y el fichaje por el Real Madrid

Kylian Mbappé ha vuelto a los entrenamientos del PSG con su futuro pululando en el ambiente. El jugador sigue con la intención de apurar su último año de contrato con un conjunto parisino que amenaza con forzar su venta en caso de no querer ampliar su vínculo. Te contamos en directo la última hora de la situación de Kylian Mbappé en el PSG y su posible fichaje por el Real Madrid.

Última hora de Kylian Mbappé, en directo

Mbappé: o renovación o un año sin jugar

Según Le Parisien, el Paris Saint-Germain ya le habría comunicado a Kylian Mbappé que si no renueva su contrato o no acepta ser vendido verá los partidos de su equipo desde la grada durante toda la temporada. Por tanto, la única opción para volver a verle vistiendo esta elástica pasa por la renovación. Otra medida más de presión después de que ayer no le dejase subir al avión rumbo a Japón, donde el resto de sus compañeros continuarán la pretemporada.

Mbappé se entrena junto al resto de descartes

Kylian Mbappé ha acudido al entrenamiento del Paris Saint-Germain en Poissy, donde se está ejercitando junto al resto de jugadores que no cuentan en los planes del club parisino. Su situación es distinta a la de ellos, pero lo que está claro es que el francés no se encuentra en la expedición que en estos momentos está viajando hacia Japón para proseguir con la pretemporada. Es su primera sesión como descarte del PSG.

El PSG, dispuesto a aceptar la oferta de Arabia

El conjunto parisino tiene encima de la mesa una oferta de 200 millones de euros del Al Hilal por Kylian Mbappé. La intención de Nasser Al Khelaifi es aceptar la propuesta de Arabia Saudí por su estrella si éste decide no renovar, según informa RMC Sport.

El PSG humilla a Mbappé

El PSG ha lanzado un pulso y de los gordos a Kylian Mbappé. Su continuidad está en entredicho y más aún después de ver cómo se quedaba fuera de la convocatoria para la gira por Japón. Esto ha condenado al jugador a entrenar con los descartes durante las próximas dos semanas. El club está intentando forzarle para que renueve o se vaya traspasado este verano.

Arabia Saudí quiere a Mbappé

Tras conocerse la ausencia de Kylian Mbappé en la gira por Japón, al delantero no paran de salirle pretendientes. Arabia Saudí se ha sumado a la puja por el futbolista francés y sueñan con que vista los colores del Al Hilal, el equipo que pujó por Leo Messi. De hecho, según L’Équipe, estarían dispuestos a invertir el dinero que iban a pagar por Messi para fichar al internacional francés. La información asegura que la oferta llegó antes de que se conociera la noticia de que no entraba en la convocatoria para la gira.

Sale a la luz la respuesta del PSG a la carta

El PSG respondió a la carta de Kylian Mbappé en la que comunicaba que no tenía intención de renovar más allá de 2024 con otra carta. En la misma, enviada el pasado 3 de julio de 2023, asegura que tienen 30 días para decidir su futuro, si se marcha traspasado este verano o renueva un año más. Pero deja claro al jugador que no le dejarán marcharse libre en ningún caso. Además, solicita una reunión al delantero para tratar estas cuestiones, según RMC Sport.

El PSG cree que tiene un acuerdo con el Madrid

En Francia hablan de que el PSG cree que Mbappé tendría un acuerdo con el Real Madrid para 2024, por eso no quiere renovar. Según RMC Sport, el delantero tendría un acuerdo con los blancos para incorporarse como agente libre al final de la próxima temporada.

El PSG aparta a Mbappé de la gira

El PSG ha dejado fuera de la convocatoria para la gira por Japón a Kylian Mbappé. La entidad parisina ha decidido no llevar a su gran estrella como medida de presión para que renueve. El futbolista no quiere renovar pero ha asegurado que le gustaría cumplir su contrato hasta 2024. Ahora, el PSG ha hecho saltar el bombazo después de que el delantero debutara con gol en la pretemporada.

Mbappé arranca con gol

El delantero del PSG fue suplente y entró en el minuto 65 del primer partido de pretemporada frente al Le Havre, recién ascendido a la Ligue 1. Mbappé anotó el definitivo 2-0 en el descuento y comienza la pretemporada como se marchó, marcando goles.

Mbappé, suplente en el estreno del PSG

Kylian Mbappé partió desde el banquillo en la victoria del PSG ante el Le Havre por 2-0 en el debut de Luis Enrique como entrenador. Los parisinos comenzaron la temporada de la mejor manera, con triunfo gracias a los goles de Hugo Ekitike y Mbappé.

El hermano de Mbappé debuta con el PSG

El PSG sigue intentando convencer a Kylian Mbappé para que se quede y ha utilizado como arma al hermano del astro galo, Ethan Mbappé. Luis Enrique hizo debutar al hermano en el primer partido de pretemporada del conjunto parisino.

Mbappé entra en la lista

Kylian Mbappé ha entrado en la primera lista de Luis Enrique para el partido que este viernes enfrenta a los parisinos contra el Le Havre. La estrella gala podría tener los primeros minutos de la temporada en el amistoso.

«Está perdiendo sus años dorados en el PSG»

Bernd Schuster ha opinado sobre el futuro de Mbappé en una entrevista concedida a SportBild. El ex del Real Madrid ha dejado claro que: «Mbappé está perdiendo sus años dorados en el PSG». «Necesita estar cuanto antes en una de las tres mejores ligas de Europa y el Real Madrid garantice al menos 30 goles. La decepción en el PSG es cada vez más grande. ¡Está perdiendo sus años dorados allí!

Una solución jurídica

Desde Francia aseguran que el PSG quiere llegar a una solución con el ‘caso Mbappé’ y no descarta los tribunales. En el club parisino estarían buscando una solución jurídica que podría beneficiar a todas las partes.

Mbappé ya entrena a las órdenes de Luis Enrique

Mbappé ya se está entrenando con sus compañeros en la nueva ciudad deportiva del PSG.

Entrenamiento a puerta abierta

El PSG se entrena este jueves a puerta abierta. Los de Luis Enrique se ejercitarán a puerta abierta ante los medios de comunicación en un entreno que será retransmitido en directo. Se esperaba presencia de afición pero finalmente… sólo hay empleados del club.

El PSG, obligado a vender o renovar a Mbappé

Si Kylian Mbappé se marcha libre del PSG, el conjunto parisino entraría en una situación más que delicada en el apartado económico. El megacontrato que firmó el pasado año, con un salario de 72 millones anuales, más primas por encima de los 100 millones, hace que si los parisinos no ingresan nada por él este verano, no le renuevan y, finalmente, se va libre en junio de 2024, entren en una situación límite respecto al fair play financiero de la UEFA. The Athletic cuenta que varios expertos financieros han advertido a la directiva del PSG de las consecuencias de que salga a coste cero.

Simons, al Leipzig

Xavi Simons se marcha cedido al Leipzig. El PSG ha hecho oficial la contratación del mediapunta hasta 2027 y después el club alemán ha oficializado su cesión. Se especulaba con que saldría seguido en caso de seguir Mbappé.

🚨🚨🚨 OFFICIEL : Xavi Simons 🇳🇱 revient au #PSG jusqu’en 2027 ! Il est prêté au RB Leipzig 🇩🇪 pour la saison à venir. Bon courage @xavisimons et à l’année prochaine.👋 pic.twitter.com/9NYI9hRoAu — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 19, 2023

Mbappé sigue entrenando con normalidad

Luis Enrique ha implantado la doble sesión durante la primera semana de entrenamientos. Los jugadores se han ejercitado este miércoles en una sesión matinal en la que ha estado Kylian Mbappé. El delantero francés sigue ejercitándose con normalidad a la espera de resolver su futuro.

2️⃣ jours avant notre premier match amical de la saison ! ⚽️#PSGHAC pic.twitter.com/0hPZPVLpRW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 19, 2023

Reunión PSG-Fayza Lamari

Según desvela Ramón Álvarez de Mon en sus redes sociales, este miércoles se habría producido una reunión entre el PSG y Fayza Lamari, madre y representante de Mbappé. Todavía no hay acuerdo pero ambas partes trabajan para encontrar una solución.

He podido confirmar que se ha producido a media mañana la reunión entre Fayza Lamari y el PSG. Sin acuerdo todavía, “pero se exploran soluciones”. — Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) July 18, 2023

Mbappé pasa de Al Khelaifi

El PSG dio un ultimátum de dos semanas al delantero francés para que renovara pero el futbolista todavía no ha contestado ni tiene pensado contestar. Según publica AS, Mbappé considera que ya dio su contestación mandando la carta diciendo que no ejercería su opción de ampliar el contrato hasta 2025. Continúa la guerra entre club y jugador.

Mbappé, al banquillo

El PSG quiere presionar a Kylian Mbappé para que renueve y, según desvela The Athletic, no se descarta la opción de mandarle al banquillo en caso de que no renueva y tampoco quiera marcharse este verano.

Aumenta la tensión entre Mbappé y el PSG

La jornada acaba sin la reunión que se esperaba entre Al Khelaifi y Mbappé. El jugador se ejercitó junto al resto de sus compañeros y, tras recibir la visita del presidente, que dio una charla con claras referencias al francés, abandonó la ciudad deportiva del PSG. Pocas novedades, salvo las palabras de Al Khelaifi ante el resto de la plantilla y el nuevo ultimátum, que se fija en el 31 de julio.

El 31-J, fecha límite

Al no celebrarse la reunión entre Al Khelaifi y Mbappé, el ultimátum del PSG al jugador sigue vigente. Lo que cambia es la fecha. Aunque el presidente dijo que le daba dos semanas para decidir si renovaba o se marchaba, ahora se ha ampliado al 31 de julio. Ese día es cuando termina el plazo para que Mbappé pueda ejecutar su renovación automática hasta 2025 y también cuando debería cobrar los 40 millones de prima de fidelidad.

No hay reunión Mbappé-Al Khelaifi

El PSG había solicitado a Kylian Mbappé una reunión urgente una vez que se incorporase a los entrenamientos y parecía que se celebraría hoy. Sin embargo, Al Khelaifi ha estado presente en la ciudad deportiva y únicamente ha lanzado un mensaje a la plantilla. Aunque las referencias de su discurso, van claramente dirigidas a Mbappé: «Nadie es más grande que el club».

Se escenifica el distanciamiento

Nasser Al Khelaifi y Kylian Mbappé se han visto las caras. En un vídeo publicado por el propio PSG aparece la totalidad de la plantilla y cuerpo técnico, junto al presidente y a Luis Campos, rindiendo un homenaje a Sergio Rico. Mientras que el mandatario aparece en el centro de la imagen, Mbappé lo hace en uno de los extremos, lo que escenifica a la perfección que el distanciamiento entre las dos partes es máximo.

Cara a cara en minutos

En los próximos minutos Mbappé y Al Khelaifi se verán las caras en el vestuario del PSG con motivo del entrenamiento del equipo francés. A partir de las 18.00 horas el delantero galo se ejercitará a las órdenes de Luis Enrique por primera vez.

Bandazo en el ‘caso Mbappé’

Desde RMC apuntan que Kylian Mbappé se quedará en el Paris Saint-Germain y no descarta una nueva prórroga de su contrato más allá de 2024.

¿Bernardo Silva por Mbappé?

En Inglaterra también especulan con el fichaje de Bernardo Silva por el PSG. Según Daily Express, el conjunto galo quiere al jugador del City y habría ofrecido varios jugadores en la operación. La primera repuesta de Guardiola habría sido clara: un «no» rotundo.

Vlahovic quiere ir al PSG

Según informan desde Italia, Dusan Vlahovic quiere jugar en el PSG pero a las oficinas de la Juventus aún no ha llegado una oferta procedente de París por el delantero serbio. Se habla de que podrían pedir 80 millones.

Rodrygo quiere a Mbappé

«Ojalá venga Mbappé». Estas han sido las palabras de Rodrygo en una televisión brasileña dónde ha dejado claro que quiere el fichaje del jugador francés.

Día clave en el ‘caso Mbappé’

Este martes se presenta como un día clave en el caso Mbappé. Al Khelaifi hará acto de presencia en la Ciudad Deportiva del PSG y tendrá una charla con toda la plantilla. Ahí estará un Mbappé que realizará su primer entrenamiento a lar órdenes de Luis Enrique este martes a partir de las 18.00 horas.

¿Al Khelaifi en Madrid?

Esta semana se celebra en la capital el Madrid Premier Padel, una de las pruebas dentro del circuito que organiza Qatar Sports Investments, propietaria a su vez del PSG y dirigida por Al Khelaifi. Así que todo hace indicar que el presidente del conjunto parisino podría viajar a Madrid en pleno caso Mbappé.

Keylor irrumpe en el caso Mbappé

El delantero francés regresó a los entrenamientos junto al resto de internacionales y la expectación fue máxima a las puertas de la nueva ciudad deportiva de Poissy. Lo que ocurrió dentro solo lo saben los jugadores y los miembros del club, pero Keylor Navas quiso inmortalizar su regreso con un selfie junto a Achraf Hakimi y el propio Kylian Mbappé.

Mbappé sale de la ciudad del PSG

Kylian Mbappé abandonó sobre las 14.00 horas acompañado por Achraf la ciudad deportiva del PSG tras su primer día de pretemporada con el conjunto parisino. Este martes realizará la primera sesión junto al resto del equipo y tendrá una reunión con Al Khelaifi.

🚨 Kylian Mbappé et Achraf Hakimi quittent le Campus PSG. (🎥 : @psgcommunity_) pic.twitter.com/qkx3xXxovi — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 17, 2023

Primeras imágenes de Mbappé

El PSG ya ha publicado las primeras imágenes de Mbappé en su primer día de pretemporada con el conjunto parisino. El club galo ha publicado en su perfil de las redes sociales un vídeo en el que aparece el jugador francés junto con Achraf haciendo bici.

Mbappé aún no ha salido

Mbappé aún no ha abandonado la ciudad deportiva del PSG. El delantero francés ha entrado pasadas las 10.00 horas y está previsto que en pocos minutos finalice su primer día de reconocimiento médico y pruebas físicas con el PSG.

Así está el caso Mbappé

El caso Mbappé puede tener una resolución este martes. Este día está programada una reunión entre el futbolista francés y Al Khelaifi para solucionar el futuro del jugador. Tiene la opción de renovar con el club francés… o negociar una venta con un club. Mientras tanto el Real Madrid queda a la espera.

Mbappé se une a la pretemporada

Mbappé ya estaría pasando reconocimiento médico en el hospital americano de París. Edu Aguirre ha informado en El Chiringuito que el delantero francés ya está pasando pruebas médicas y después

¿Ha llegado Mbappé de blanco?

En estos momentos se especula con una posible imagen de Mbappé entrando en la ciudad deportiva del PSG. ¿Es esa persona vestida de blanco Kylian? Al parecer era un miembro de seguridad y el futbolista francés iría detrás.

🚨 La sécurité présente sur place indique qu’il s’agit de Kylian Mbappe… … Mais c’est peut-être aussi une manière d’affoler la télé espagnole présente sur place 😂 (📽️ @psgcommunity_) pic.twitter.com/ftzPDEQR8N — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) July 17, 2023

Pedrerol, en directo

Josep Pedrerol ha interrumpido sus vacaciones para hacer un programa especial en la plataforma twitch sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. El jugador podría haber llegado ya a la ciudad deportiva del PSG…

El día de Mbappé

Quedan minutos para que Kylian Mbappé llegue a la ciudad deportiva del PSG para incorporarse a la pretemporada de Luis Enrique. Hoy arranca el primera día del delantero francés en el que podría ser su último año de contrato con el club parisino. El delantero francés está a punto de llegar a la ciudad deportiva.

Otro fichaje para el PSG

Según apunta RMC Sport, Luis Enrique ya habría elegido portero y ese es Bono. el conjunto francés ya habría hecho una primera oferta que rondaría los 15 millones de euros.

«Mbappé se irá»

En Francia dan por segura la marcha de Mbappé rumbo al Real Madrid. El periodista Max Miotto lo asegura refiriéndose al caso de Xavi Simons, que saldría cedido en caso de que la estrella francesa siga en el equipo.

Il va donc rester vu que Mbappé va partir mais ma question est la suivante: même avec le départ de Mbappé, tu le fais jouer où dans le 4-3-3 de Lucho ? https://t.co/Xi99cQ9eMb — MMiotto (@Maxmiotto_) July 16, 2023

El próximo en llegar sería Vlahovic

Mientras que se resuelve el culebrón Mbappé, el PSG ya planifica un futuro sin él. Por ello, desde el Parque de los Príncipes están avanzando en la compra de Vlahovic a la Juventus. El club italiano no juega competición europea la próxima campaña, lo que puede ser clave para que el jugador serbio se ponga a las órdenes de Luis Enrique.

El PSG sigue reforzándose

A la espera de conocer qué sucederá con Kylian Mbappé, el PSG sigue ampliando su plantilla. Ahora, el que llega es Xavi Simons. El ex canterano del Barça estaba en el PSV, aunque con una cláusula de seis millones que, después de la gran temporada que ha cuajado, y de la llegada de Luis Enrique a París, ha llevado a que el club cierre su regreso.

Último día sin Mbappé

El próximo lunes, Kylian Mbappé está citado para incorporarse a los entrenamientos con el París Saint-Germain. El jugador francés lo hará con su clara intención –al menos, de momento– de agotar su contrato, que finaliza el 30 de junio de 2024. Por su parte, el club tiene claro que si no renueva, deberá marcharse este verano.

Muy cerca de llegar a un acuerdo

En Italia hablaban del acercamiento del PSG a Vlahovic y ahora el periodista Fabrice Hawkins asegura que el conjunto parisino estaría negociando con el entorno del delantero serbio. El acuerdo entre ambas partes estaría muy cerca de producirse.

Sustituto para Mbappé

Desde Italia ya confirman lo que viene siendo un secreto a voces desde hcae unos días. El PSG va a por Vlahovic y podría poner encima de la mesa de la Juventus más de 80 millones de euros.

El PSG necesita vender a Mbappé

Ramón Álvarez de Mon, colaborador de OKDIARIO, ha dejado claro que el PSG necesita vender a Mbappé por motivos de fair play financiero. «El PSG está esperando a cerrar dos operaciones, pero necesita la venta de Mbappé para cerrarlas por un tema de fair play financiero y planificación deportiva».»Por ello es mejor hacerlo el 25 de julio, que el 25 de agosto, perderían todos» afirmó.

«Pueden pasar cosas»

La periodista Arancha Rodríguez dejó claro que el próximo 17 de julio pueden pasar cosas. Ese es el día que Mbappé tiene que unirse a la pretemporada del PSG y ahí pueden darse novedades. «El día 17 van a pasar cosas ya, porque tiene que presentarse con el París Saint Germain», dijo en en la Cope.

Pedro Sánchez habla sobre Mbappé

Pedro Sánchez también se ha mojado sobre el posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid y ha afirmado en una entrevista en Marca que «ni Mbappé sabe si vendrá al Madrid o no».

«La calma antes de la tormenta»

El dueño de ‘PSG community’, medio francés que sigue afirmando que Mbappé jugará en el Real Madrid, contestó en sus redes sociales en español afirmando que nos encontramos en «la calma antes de la tormenta».

La calma antes de la tormenta.. 🌪️ — MMiotto (@Maxmiotto_) July 14, 2023

Mbappé está en una situación privilegiada

Según el periodista especializado en fútbol francés, Andrés Onrubia, en DAZN, Mbappé está en una posición privilegiada. Si realmente la estrella francesa tuviera la voluntad de salir lo habría manifestado a principio de verano.

🗣️ "Mbappé está en una posición privilegiada, si realmente tuviera voluntad de salir lo habría manifestado a principio de verano" 👉🏻 @AndiOnrubia y la situación actual de Mbappé en el PSG #DAZNTRANSFER ↗️ pic.twitter.com/m4EiG077RS — DAZN España (@DAZN_ES) July 14, 2023

En tres días volverá a París

En solamente tres días, y en mitad del culebrón, Kylian Mbappé tendrá que estar en París para reincorporarse a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Será el lunes día 17 cuando la estrella francesa tendría que volver a la Ciudad Deportiva del PSG por la mañana para pasar reconocimiento médico y empezar a entrenar a las órdenes de Luis Enrique.

Sin rastro de Mbappé

El FIFA, videojuego de fútbol más conocido del mundo, pasará a llamarse EA FC, pero antes Mbappé era la gran imagen del juego. Ahora, han hecho público el ‘trailer’ donde no hay ni rastro del francés. En cambio, si que salen Marco Asensio, Kang-In Lee, Marquinhos, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma…

«Aumenta el optimismo»

Ramón Álvarez de Mon, colaborador de OKDIARIO, ha publicado un video en YouTube junto a Rodrigo Fáez. Los dos son de los pocos periodistas que dan por hecho el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. «La información que me llega es muy optimista», confiesa Ramón.

«Ha sido una semana muy importante. Cuando Mbappé aterrice en París, el club y el jugador tendrán la charla que todos esperan. El optimismo en el Real Madrid ha ido aumentando», añade Fáez.

Sin ofertas por Mbappé

Desde Francia aseguran que el PSG todavía no ha recibido ninguna oferta del Real Madrid por Kylian Mbappé y cree que no recibirá ninguna este verano. En el club parisino piensan que el delantero se marchará libre el próximo año. «No habrá oferta por Mbappé. Si la hay, volveremos a hablar sobre ello. Pero no la habrá», aseguró RMC Sports este jueves por la noche.

Mbappé aparece con la camiseta del PSG

Kylian Mbappé desató la locura en Francia al aparecer vestido con la camiseta del Paris Saint Germain. El delantero continúa entrenándose por su cuenta a la espera de reincorporarse el próximo lunes con el resto de sus compañeros.

Si esto es una campaña de Comunicación…Mbappé con la camiseta del PSG hoy… pic.twitter.com/BEheOI8eY9 — Andres Martinez (@LosSublimes) July 13, 2023

Mbappé ha rechazado tres ofertas de renovación

La guerra entre Kylian Mbappé y el PSG continúa. Te cuenta Ramón Álvarez de Mon en Okdiario que el delantero francés ha rechazado tres ofertas para renovar y en el Parque de los Príncipes empiezan a perder la fe en que su estrella se quede.

El PSG ya tiene sustituto

El PSG ya tendría cerrado al sustituto de Mbappé. Según apuntan desde Francia, el conjunto parisino habría llegado a un acuerdo para el fichaje de Vlahovic. Se hablan de alrededor de 80 millones para cerrar una operación que tiene que ver y mucho con el Real Madrid.

¿Cuando volvería Mbappé a los entrenos?

Hay tres fechas claves en el futuro de Mbappé, el PSG y el Real Madrid.

17 de julio: vuelta a los entrenamientos de Mbappé

22 de julio: viaje a Japón para la gira del PSG

25 de julio: primer amistoso del PSG

«En el Madrid tienen que jugar los mejores»

El PSG no quiere llegar a agosto

El fichaje podría hacerse en tiempo récord

El PSG busca sustituto

Desde Francia aseguran que el PSG ya estaría buscando sustituto a Mbappé en el caso de venderlo este verano. El favorito del Luis Campos y Luis Enrique es Osimhen y también se habla de Harry Kane. En Alemania aseguran que en caso de marcharse del Tottenham sólo iría al Bayern.

En Francia lo tienen claro

El portal que dio por hecho hace unas semanas el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, PSG Community, vuelve a insistir en que el delantero francés vestirá la elástica blanca a partir de la temporada que viene. «Lo reiteramos de nuevo, Mbappé va firmar con el Madrid este verano, solo tened paciencia. Creemos que se hará oficial antes de la gira», aseguran.

Mbappé tiene la sartén por el mango

La batalla entre Kylian Mbappe y el Paris Saint-Germain está entrando en sus horas decisivas. El club insiste en que si no renueva deberá salir este mismo verano. En cambio, el jugador mantiene su deseo de continuar hasta 2024, pero sin ampliar su contrato y siempre con el objetivo de cobrar la prima de fidelidad de 80 millones de euros firmada el pasado verano. Ahora mismo, el francés tiene la sartén por el mango y el conjunto parisino no cesa en sus filtraciones a la prensa francesa con el objetivo de desgastar la imagen del futbolista a nivel público.

Harry Kane rechaza al PSG

El futuro de Harry Kane y el de Kylian Mbappé son vasos comunicantes. El PSG contemplaba la opción del inglés para sustituir al campeón del mundo en el caso de que se acabe confirmando su fichaje al Real Madrid pero, ahora, según Bild, el capitán del Tottenham habría rechazado una oferta del club parisino. Según la información que llega desde Alemania, el único destino al que quiere embarcarse en el caso de abandonar la entidad londinense sería el Bayern de Múnich.

Las casas de apuestas lo tienen claro

Si echamos un ojo a los mercados de apuestas principales, la cuota del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid, además de cotizarse por una cantidad menor a la de su continuidad en el PSG, ha decaído al mínimo histórico de este verano. Las últimas informaciones han hecho que decaiga hasta 1.40.

Mercado del PSG

El PSG ya ha realizado siete fichajes más el anuncio de su nuevo entrenador a 12 de julio. El cuadro parisino no se detiene en el mercado de fichajes a la espera de saber que pasará con Mbappé.

El mercado del PSG a 12 de julio: ✅Manuel Ugarte – 60M€ a plazos

✅Marco Asensio – libre

✅Milan Skriniar – libre

✅Kang-in Lee – 22M€

✅Cher Ndour – libre

✅Luis Enrique (entrenador)

✅Lucas Hernández – 50M€ con bonus

✅Hugo Ekitiké – 40M opción de compra al Reims. — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 12, 2023

Posibles sustitutos de Mbappé

Desde Francia informan que el Paris Saint-Germain podría estar interesado en atacantes como Harry Kane o Dusan Vlahovic para reforzar su ataque. ¿Podrían sustituir a Mbappé en el PSG?

Fechas clave

Al igual que el 17 de julio, día que Mbappé debería comenzar los entrenamientos de la pretemporada con el PSG, es uno de los días claves para el final de este culebrón, el 22 de julio también lo es. Esa es la fecha en la que el PSG viaja a Japón para comenzar su gira por el país asiático.

¿Nuevo guiño de Mbappé al Madrid?

Las redes enloquecieron al ver que Kylian Mbappé vestía de blanco durante su entrevista el pasado martes en NCI Sport, algunos lo entendieron como un nuevo guiño al Madrid.

🤔 MBAPPÉ, de BLANCO en la entrevista. ⚪ ¿Otro guiño al Madrid en una semana CLAVE? … pic.twitter.com/jCn30IhktO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 11, 2023

Ambición personal

Durante la entrevista del martes, Mbappé dejó una frase que llamó bastante la atención a los seguidores: «He ganado títulos y he hecho historia pero quiero más».

Prima de fidelidad

La clave de esta operación pasa por la prima de fidelidad. Mbappé firmó una prima de 80 millones de euros por cumplir con su contrato hasta 2024, de ahí que el jugador insista en quiere seguir el año que viene en París. En caso de que el club decida ponerle en venta y traspasarle deberán pagarle es plus, mientras que si es el delantero quién decide irse no cobraría ese dinero.

Citado a entrenar

Mbappé está citado el próximo lunes 17 de julio para comenzar la pretemporada con el PSG. Allí le espera Luis Enrique, que hoy ha tenido la primera doble sesión como técnico parisino. Veremos si su futuro se resuelve antes o si el delantero aplaza su regreso.

Mbappé y el Madrid

El delantero francés sueña con jugar el Real Madrid pero de momento no ha dado ninguna pista sobre su posible llegada al Santiago Bernabéu. Y todo hace indicar que tampoco las dará en las próximas entrevistas, antes de que se resuelva su situación con el PSG.

¿Cuándo desvelará Mbappé su futuro?

El delantero del PSG sigue sin decir ni una palabra su posible salida del PSG, y cuando lo hace es para remitirse al contrato y comunicar que quiere seguir la próxima temporada en París. De esta manera podría cobrar la prima de fidelidad que firmó, que es de 80 millones de euros. Esa es la estrategia utilizada por Fayza Lamari, su madre y agente, y el futbolista. Si el PSG no quiere que se vaya gratis tendrá que venderle este verano.

Mbappé desvela con qué selección jugaría su hijo

Kylian Mbappé fue preguntado por el hipotético caso en el futuro, cuando tenga un hijo, si éste jugará con Francia o con Camerún. Cabe recordar que Mbappé es nacido en París pero su padre es de Camerún, de ahí la pregunta. «Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún y si está en Francia igual juega con Francia. Será su decisión», aseguró el internacional francés.

Fayza Lamari vetó las preguntas del PSG

La madre y agente de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, pactó varias entrevistas con medios africanos durante la visita del delantero a Camerún con la única condición de que no podían preguntarle por su futuro. Y así ha sido.

Lo dicho antes. Fayza Lamari acordó la semana distintas entrevistas con medios africanos en las que la única premisa era no preguntarle sobre su futuro. Y así se ha cumplido a rajatabla. https://t.co/xBAL8NUWAa — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 11, 2023

Mbappé evita hablar del Madrid

Kylian Mbappé ha evitado hablar de su futuro y del Real Madrid en su primera entrevista tras el ultimátum de Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

Mbappé sigue sin cerrar su futuro

El delantero parisino habló del racismo, de la evolución del fútbol africano y de su presencia en Camerún pero no dijo ni una sola palabra sobre su futuro en el PSG. Habrá que seguir esperando. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.

¡¡¡SE ACABÓ LA ENTREVISTA!!!

El presentador da las gracias a Mbappé por su entrevista y la da por finalizada. El delantero no ha dicho ni una palabra sobre su futuro. «He ganado títulos, he hecho historia pero quiero más», ha sido la frase más destacada de la misma.

¿Puede Marruecos ganar el Mundial?

«Personalmente espero que no porque quiero ganarlos yo. Pero si no lo gano yo espero que lo haga un equipo africano y Marruecos ha demostrado un gran nivel. Han eliminado a grandes selecciones como España, Bélgica, Portugal. Hicieron un Mundial increíble. Son un gran rival, pero por suerte los eliminamos nosotros. Espero que los ganen un poco más tarde que me gustaría ganar algún Mundial más. Los equipos africanos no deben levantar barreras».

La foto que le prometió Drogba y no llegó…

«Cuando eres famoso estás muy mediatizado y no puedes cumplir con todo el mundo. No tengo nada en contra de Didier. Me cae muy bien».

¿Drogba o Eto’o?

«Es muy difícil. No voy a contestar a esta pregunta porque la gente no va a entender si elijo a uno u otro. Son dos jugadores increíbles que han ganado con su club y con la selección. Son dos personas muy importantes en su país. El impacto que han tenido ha sido más allá del campo».

Mejor representación del clubs en África

«Sí, lo pienso, pero hay que dejar tiempo. Es normal. Ya hubo una evolución muy potente con el Mundial de Clubs organizado en Marruecos. Esto va a ayudar a tener un fútbol con un muy buen desarrollo».

Achraf

«Es mi amigo por encima de todo y le deseo lo mejor profesionalmente. He tenido la oportunidad de jugar contra él con Francia y afortunadamente ganamos, pero le deseo lo mejor».

Los equipos africanos

«Hay mucha evolución en el fútbol africano. Había una superioridad antes que ya no la hay. Vemos a Marruecos en el último Mundial que ganó a Brasil, Túnez nos ganó en la fase de grupos… son equipos de mucha calidad, jugadores de equipos de todo el mundo… el nivel sube cada año más. Estamos viendo que tienen un alto nivel. Mucho respeto por estos equipos. Hay grandes jugadores, como Sadio Mané, Achraf… juegan en los mejores equipos del mundo».

Más de Mbappé sobre su estancia en Camerún

«Para ayudar no hay fronteras. Si todos hacemos el máximo de lo que podemos… no vamos a salvar el mundo pero es importante hacer lo máximo. Buenos proyectos que tengan impactos, no soy el único jugador que ayudo. Quiero tener una influencia… muchas veces los jugadores no hacen, pero no es por no querer, es por falta de conocimiento. Son mis orígenes, aunque no he venido mucho. Estoy feliz siempre de estar aquí. Como jugador de fútbol siempre miro lo que pasa en la liga de Camerún, tengo amigos en equipos africanos. Siempre estoy pendiente, tengo el corazón cerca de África».

Su Fundación

«Tengo muchas cosas que hacer aquí en Camerún, con mi fundación, mi familia… busco la manera de contribuir. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia feliz. Hemos construido una escuela para sordomudos. Queremos implicarnos, tenemos muchos más proyectos. Es importante para mí, si no, yo no estaría aquí. Quiero hacerlo yo».

¿Qué haces en Camerún?

«He venido para disfrutar, pasármelo bien en Camerún que es un país precioso. Tengo muchos amigos y familiares aquí. Estábamos en una escuela. Es importante venir aquí. Quiero hacer muchas cosas para volver a Francia muy feliz».

¿Tu hijo jugará con Camerún o con Francia?

«No evito la pregunta. Yo he hecho toda mi vida en Francia pero mi hijo a lo mejor es diferente. Si vivo en Camerún, mi hijo tendrá más cariño en Camerún y si está en Francia igual juega con Francia. Será su decisión. Yo no le diré qué tiene o no tiene que hacer».

Mbappé, sobre el racismo y el caso Vinicius

«Tenemos que hacer más, hay que encontrar la mejor fórmula. En 2023 es imposible que pasen estas cosas personalmente para actuar. El último caso fue Vinicius pero hay muchos más casos. No hay que dejar la puerta abierta a estos comportamientos».

Mbappé habla de su golazo en la final del Mundial

Kylian está explicando cómo fue su golazo de tijera en la final del Mundial contra Argentina.

¡¡¡Comienza la entrevista a Mbappé!!!

Arranca la entrevista a Mbappé en el medio marfileño NCI

Todo listo

Vamos, que esto está a punto de empezar. Aquí os contaremos todo lo que diga Kylian Mbappé.

¿De qué hablará Mbappé?

En menos de cinco minutos arranca la entrevista exclusiva de Kylian Mbappé, grabada la semana pasada en Camerún. Es la primera que da tras el ultimátum del PSG. El contenido de la misma se desconoce.

Cuenta atrás para la entrevista

En unos minutos comenzará la entrevista de Mbappé en el medio marfileño NCI. Aunque se desconoce el contenido de la misma, todo hace indicar que el delantero continuará en la misma línea que viene siguiendo en sus últimas declaraciones. No obstante, hay rumores de que podría no haber ninguna pregunta sobre su futuro en el PSG.

Mbappé y su futuro

Hay ciertas dudas sobre si el delantero francés hablará sobre su futuro en esta entrevista. En apenas 20 minutos (22:15) cuando comiencen a emitir la entrevista en NCI saldremos de dudas.

Mbappé al Madrid, ¿es posible?

El Real Madrid es el gran favorito para fichar a Kylian Mbappé si termina saliendo del PSG este verano. El jugador está decidido a no renovar cuando termine su contrato en 2024 pero también quiere cobrar la prima de fidelidad que firmó en su día, y por ello insiste en que quiere seguir el año que viene. El club no quiere que se vaya gratis y le ha dado dos semanas para decidir si renueva o le ponen en el mercado.

Mbappé llegó escoltado a Camerún

La entrevista exclusiva de este martes se produjo durante la visita de Kylian Mbappé a Camerún, donde llego escoltado por un convoy de seguridad formado por decenas de hombres armados, un camión militar…

Diallo habla de su amigo Mbappé

Abdou Diallo, compañero en el PSG y amigo de Kylian Mbappé habló sobre el futuro del delantero en Le Parisien: «Pase lo que pase, el PSG seguirá siendo un gran club y Kylian seguirá siendo un jugador de clase».

Leonardo pide la salida de Mbappé

Leonardo, el que fuera director deportivo del PSG, se ha posicionado a favor de que Kylian Mbappé salga del club este verano. «Es el momento de que Mbappé deje el PSG», dijo.

El PSG ficha a un mediador

Según RMC Sport el PSG ha contactado con Ziad Hammoud, un ex directivo de BeIN Sports que fue fichado por Mbappé y su familia para mejorar su imagen, para utilizarlo como mediador en el caso e intentar convencer al delantero de que se quede.

Ultimátum del PSG a Mbappé

Según los medios franceses, el PSG ha fijado el 22 de julio como fecha límite para resolver el caso Mbappé. Ese es el día que Luis Enrique y sus pupilos pondrán rumbo a Japón para comenzar la gira de pretemporada. De momento, el club le ha dejado fuera del cartel del duelo contra el equipo de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr.

¿Vetadas las preguntas del PSG?

El periodista Andrés Onrubia ha confirmado que en la última entrevista de Mbappé en Camerún se vetaron preguntas sobre el PSG y esta última entrevista podría ir todo igual. Veremos que ocurre.

La semana pasada le entrevistaron en Camerún y Fayza Lamari puso como condición que no se le podía preguntar sobre su futuro en el PSG. Hoy hablará para un medio marfileño y me cuesta creer que vaya a dar alguna pista sabiendo la estrategia de comunicación que ha adoptado. https://t.co/BOShjgVRld — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 11, 2023

¿Rueda de prensa próxima?

Se especulaba con una rueda de prensa de Mbappé pero finalmente romperá su silencio en una entrevista en una televisión de Costa de Marfil. Arrancará a partir de las 22.15 horas.

El PSG va con todo

Según informó RMC Sport, el PSG tirará la casa por la ventana para renovar a un Mbappé que rompe su silencio esta noche tras el ultimátum lanzado por el club.

Mbappé abre la puerta de salida

Kylian Mbappé quiere ganar el Balón de Oro y reconoció recientemente, en una entrevista en L’Équipe, que «jugar en el PSG no me ayuda mucho».

Máxima expectación

Kylian dará una entrevista exclusiva que comenzará en menos de dos horas y tiene a todos los aficionados expectantes por ver qué dice, si da alguna pista sobre su salida del PSG o no.

Mbappé, listo para ir a la guerra contra el PSG

El delantero está preparado para la batalla contra el club y responderá a todo lo que digan desde el equipo capitalino. Veremos a ver qué dice esta vez tras las palabras de Al-Khelaifi.

Mbappé debe incorporarse el lunes

Kylian Mbappé está citado el próximo lunes 17 de julio para volver a los entrenamientos con el PSG. De momento, el jugador no se ha pronunciado sobre si se incorporará a la pretemporada o no.

Previa

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la entrevista exclusiva de Kylian Mbappé en NCI Sport este martes. El delantero está siendo el gran protagonista de este mercado de fichajes después de que comunicara al club su intención de no renovar más allá del 2024. El internacional francés dijo desde un principio que él quería seguir en el Parque de los Príncipes la próxima temporada, sin embargo el PSG no está dispuesto a dejarle continuar si no renueva.

Desde la entidad parisina no quieren permitirle que se quede otro año más y se vaya gratis la próxima temporada. Por el momento, continúa el tira y afloja entre el club y el jugador con el Real Madrid a la esperar de ver cómo se desarrolla el culebrón para lanzarse a por la estrella francesa en este mercado o no. Los blancos llevan años detrás del atacante galo pero parecía que después de su renovación el curso pasado, las opciones de verle vestido de blanco en el Santiago Bernabéu se habían esfumado. Pero todo eso podría cambiar este verano.