El PSG tasa a Mbappé en menos de 200 millones

La situación de Kylian Mbappé en el PSG empieza a ser insostenible y el club le ha puesto en venta. Es sabido que la intención de la entidad es traspasar a su estrella este verano, sin embargo esa no es la voluntad del jugador que quiere cumplir el año de contrato que le reste, es decir, su intención es continuar esta temporada. De momento, el club ya ha fijado un precio para todo aquel que esté interesado en el delantero.

Desde la capital francesa han comenzado a deslizar que si Mbappé no da su brazo a torcer aceptarán ofertas por él. Nasser Al Khelaifi ya dijo públicamente que no iban a permitir «que el mejor jugador del mundo se vaya libre», por lo que si el capitán de la selección francesa no renovaba su contrato hasta 2025 sería puesto en el mercado.

La delicada situación económica que atraviesa el PSG hace que la marcha del crack de Bondy como agente libre sea imposible, ya que otro año más del futbolista en la entidad dejaría muy tocadas las arcas del conjunto francés. Es por eso que desde el Parque de los Príncipes están tensando la cuerda todo lo que pueden para intentar forzarle a renovar, hasta le han dejado fuera de la gira asiática y entrenando con los descartes.

Sin embargo, el internacional galo no parece que vaya a dar su brazo a torcer y según informa The Athletic el club estaría dispuesto a aceptar una oferta por 200 millones de euros o menos. De ser así, Mbappé se convertiría en la venta más cara de la historia de la entidad. Esta cifra no incluiría los 80 millones de euros de la prima de fidelidad que debe pagarle el club, de los cuales 40 deben abonárselos el próximo 31 de julio.

La guerra continúa

Lo cierto es que la guerra entre el PSG y el campeón del mundo no ha hecho más que empezar. En Francia ya han deslizado que Arabia Saudí presentó una oferta de 200 millones de euros para hacerse con el 7 parisino antes de conocer que se quedaba fuera de la gira por Japón. Desde allí ha hablado este domingo Marquinhos que ha expresado su profunda tristeza por lo que está sucediendo y aseguró que «esta situación sobrepasa a los jugadores».

Por otro lado, el sindicato de jugadores de Francia ha dado un toque a Nasser Al Khelaifi por apartar de esta manera a un jugador con contrato, y ha denunciado al club por «acoso moral» contra el futbolista de Bondy. La situación empieza a ser insostenible.