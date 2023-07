El Real Madrid está «tranquilo», «sorprendido» y preparado con Mbappé

La noticia que cambiaba el paso al mundo del fútbol en la noche del sábado, la no convocatoria de Mbappé para la gira que el PSG llevará a cabo por Japón los próximos días, no alteró el pulso de un Real Madrid que sigue trabajando en Estados Unidos para preparar la próxima temporada. Ni en UCLA ni en Valdebebas, donde todavía está la cúpula madridista, se han inmutado por esta nueva medida de presión de la entidad parisina, que ha dejado claro que el delantero galo no entra en los planes de la entidad por el momento.

El PSG ha decidido dejar claro al mundo entero que Mbappé, en estos momentos, está en venta. Esto sólo cambiará si el delantero decide ampliar su contrato con la entidad parisina como mínimo hasta 2025, algo que por el momento no entra dentro de sus planes. Kylian sigue enrocado en su posición de cumplir su contrato y marcharse libre en 2024 al club que desee, algo que parece que el club-estado no está por la labor de permitir y por lo que está dispuesto a hacer lo que haga falta, incluso amenazarlo con dejarle todo un año en la grada.

Atento, tranquilo y preparado observa el panorama el Real Madrid, que continúa sin inmutarse lo más mínimo. El club blanco tiene todo listo para afrontar la operación siempre y cuando no se vaya a cifras desorbitadas, algo que parece que no sucederá. El PSG quiere vender para evitar que el jugador salga gratis dentro de un año y esto no le permite estar en ventaja o, ni mucho menos, pecar de soberbia al no contestar ofertas, como hicieron a los blancos hace dos veranos. No obstante, entienden que el deseo del futbolista sea cumplir su contrato y también creen que la relación los parisinos y el futbolista puede acabar mal.

Preparados para afrontar la operación

Como contó OKDIARIO, el Real Madrid ha solicitado una línea de crédito para poder fichar a Mbappé este mismo verano. Eso sí, desde Valdebebas no tienen prisa. El club está convencido de que la plantilla, tal y como está en estos momentos, y a falta de confirmar la salida de Álvaro Odriozola, es plenamente competitiva. Si surge la posibilidad real de fichar al francés lo harán porque subiría notablemente el nivel del equipo, pero no hay urgencias.

Con esta situación, el Real Madrid, que esperaba que Mbappé estuviese incluido en la convocatoria del PSG para viajar a Japón, mantiene su hoja de ruta. A final de la próxima semana, Florentino Pérez pondrá rumbo a Estados Unidos para acompañar a los jugadores en la gira y presenciar el Clásico contra el Barcelona que se disputará en Dallas. Por lo tanto, en caso de precipitarse los acontecimientos, deberá ser en los próximos días o ya cuando el equipo regrese a la capital de España.