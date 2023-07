Luis Enrique elige el ‘sustituto’ para Mbappé

El Paris Saint Germain aún no sabe qué va a pasar con el caso Mbappé. El futuro del delantero francés sigue en el aire en un claro tira y afloja entre el club y él por ver quién se sale con la suya. El galo insiste en no renovar y cumplir su contrato, la entidad parisina quiere darle salida si no renueva para ingresar por su venta. El PSG trabaja en cualquier escenario y uno de ellos es encontrar un relevo: Luis Enrique comienza a tener claro quién debería ser.

Entre las muchas opciones abiertas que tiene el PSG como posibles sustitutos de Mbappé, donde ha sonado con fuerza nombres como Harry Kane o Victor Osimhen, y con menor reparo otros como Rasmus Hojlund o Randal Kolo Muani, el que apunta a ser el elegido por Luis Enrique es Dusan Vlahovic.

El Real Madrid sigue contemplativo ante todo lo que puede suceder en París con una situación que se puede volver insostenible con Mbappé. Los blancos están a la espera de un guiño del francés que les lleve a dar un paso adelante y afrontar su fichaje. El PSG es consciente de que esto puede pasar en cualquier momento y está moviéndose con celeridad: tiene mucho adelantado con Vlahovic.

El PSG ya habría entablado conversaciones con el delantero serbio y tendría un principio de acuerdo con el jugador, según apunta el Corriere dello Sport. El medio italiano asegura que la Juventus estaría valorando la operación y que estaría abierta a negociar siempre y cuando el traspaso se mueva en torno a los 70 u 80 millones de euros, nunca menos.

Más de 80 millones

El ariete, de 23 años, está actualmente tasado en 70 millones de euros según el portal especializado Transfermarkt, aunque ésta es una cuantía inferior a lo que invirtió en enero de 2022 la Juventus, que pagó algo más de 81 millones de euros por él a la Fiorentina. Hasta la fecha, Vlahovic ha disputado 63 partidos como bianconeri, aportando 23 goles y seis asistencias. Cabe recordar que la Juve no jugará esta temporada en Europa tras su sanción que le dejó fuera de Champions y posterior pacto con la UEFA.

El PSG de Luis Enrique está dispuesto a incluir en la operación a Hugo Ekitiké, por el que recientemente han desembolsado 28,5 millones de euros dentro de la cesión con opción de compra obligatoria que pactaron el curso pasado. El delantero, pese a sus buenos minutos el curso pasado, no tendría sitio con Luis Enrique y podría actuar como moneda de cambio en esta historia.