Caso Mbappé hoy en directo | Entrevista en NCI Sport y última hora del PSG y el Real Madrid

Kylian Mbappé rompe su silencio este martes 11 de julio en una entrevista en NCI Sport a las 20:15 horas de Costa de Marfil, las 22:15 horas en España, una hora menos en Canarias. El delantero responderá a todas las cuestiones sobre su posible salida del Paris Saint Germain y su fichaje por el Real Madrid. El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi, le lanzó un órdago en la presentación de Luis Enrique dejando claro que o renueva o se va.

Entrevista a Mbappé, en directo

¿Vetadas las preguntas del PSG?

El periodista Andrés Onrubia ha confirmado que en la última entrevista de Mbappé en Camerún se vetaron preguntas sobre el PSG y esta última entrevista podría ir todo igual. Veremos que ocurre.

La semana pasada le entrevistaron en Camerún y Fayza Lamari puso como condición que no se le podía preguntar sobre su futuro en el PSG. Hoy hablará para un medio marfileño y me cuesta creer que vaya a dar alguna pista sabiendo la estrategia de comunicación que ha adoptado. https://t.co/BOShjgVRld — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) July 11, 2023

¿Rueda de prensa próxima?

Se especulaba con una rueda de prensa de Mbappé pero finalmente romperá su silencio en una entrevista en una televisión de Costa de Marfil. Arrancará a partir de las 22.15 horas.

El PSG va con todo

Según informó RMC Sport, el PSG tirará la casa por la ventana para renovar a un Mbappé que rompe su silencio esta noche tras el ultimátum lanzado por el club.

Mbappé abre la puerta de salida

Kylian Mbappé quiere ganar el Balón de Oro y reconoció recientemente, en una entrevista en L’Équipe, que «jugar en el PSG no me ayuda mucho».

Máxima expectación

Kylian dará una entrevista exclusiva que comenzará en menos de dos horas y tiene a todos los aficionados expectantes por ver qué dice, si da alguna pista sobre su salida del PSG o no.

Mbappé, listo para ir a la guerra contra el PSG

El delantero está preparado para la batalla contra el club y responderá a todo lo que digan desde el equipo capitalino. Veremos a ver qué dice esta vez tras las palabras de Al-Khelaifi.

Mbappé debe incorporarse el lunes

Kylian Mbappé está citado el próximo lunes 17 de julio para volver a los entrenamientos con el PSG. De momento, el jugador no se ha pronunciado sobre si se incorporará a la pretemporada o no.

Previa

¡Buenas tardes! Bienvenidos al directo de la entrevista exclusiva de Kylian Mbappé en NCI Sport este martes. El delantero está siendo el gran protagonista de este mercado de fichajes después de que comunicara al club su intención de no renovar más allá del 2024. El internacional francés dijo desde un principio que él quería seguir en el Parque de los Príncipes la próxima temporada, sin embargo el PSG no está dispuesto a dejarle continuar si no renueva.

Desde la entidad parisina no quieren permitirle que se quede otro año más y se vaya gratis la próxima temporada. Por el momento, continúa el tira y afloja entre el club y el jugador con el Real Madrid a la esperar de ver cómo se desarrolla el culebrón para lanzarse a por la estrella francesa en este mercado o no. Los blancos llevan años detrás del atacante galo pero parecía que después de su renovación el curso pasado, las opciones de verle vestido de blanco en el Santiago Bernabéu se habían esfumado. Pero todo eso podría cambiar este verano.