Mbappé brinda un estreno triunfal a Luis Enrique en el PSG

La era de Luis Enrique en el Paris Saint Germain ha arrancado con victoria ante una recién ascendido Le Havre por 2-0, en un partido en el que Kylian Mbappé apenas jugó 25 minutos. Todas las miradas estaban puestas en el delantero francés por el tira y afloja que mantiene con el club por su futuro. La estrella parisina comenzaba desde el banquillo en un choque en el que el técnico español probó con Marco Asensio como nueve.

El modesto Le Havre, campeón de la Ligue 2, ha sido la primera prueba del PSG antes de partir este sábado hacia Japón para la gira asiática donde se enfrentarán el próximo martes 25 de julio al Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Para su estreno en el banquillo, Luis Enrique probó con un once repleto de nuevas caras: Lucas Hernández, Manuel Ugarte, Kang In Lee y Marco Asensio. Precisamente el surcoreano fue el mejor de los locales en el primer tiempo hasta que se lesionó. El ex del Mallorca se marchó tocado al descanso y fue sustituido en la reanudación.

A la vuelta de vestuarios, el ex seleccionador español hizo una serie de cambios entre los que estaba Ethan Mbappé. Tal y como estaba previsto, el técnico hizo debutar al hermano de Kylian como otro intento más para convencer al 7 de que se quede en París. El mayor de los Mbappé ingresó en el terreno de juego en el minuto 65 y pudo disfrutar de unos minutos junto a su hermano.

Su entrada al campo se produjo ya con el 1-0 en el marcador. 12 minutos antes de que el internacional francés sustituyera a Ismaël Gharbi, Hugo Ekitike adelantó al PSG. Ese gol se mantendría en el electrónico hasta el 91, cuando Mbappé se asoció con Chez Ndour para estrenar su casillero en la pretemporada y anotar el definitivo 2-0. El delantero fue el autor del tanto que confirmaba la primera victoria del PSG en la era Luis Enrique.

En medio de todos los rumores sobre su posible salida del club este verano, Mbappé salió al campo como uno más aunque su celebración fue un tanto descafeinada. Lo cierto es que es el primer partido de pretemporada y el PSG tenía controlado el encuentro frente al Le Havre en el debut de Lucho como entrenador del conjunto parisino.