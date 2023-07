El PSG amenaza a Mbappé con no dejarle subir al avión de la pretemporada

El 22 de julio se presenta como fecha clave para el culebrón Mbappé. Será el día en el que el París Saint-Germain pondrá rumbo a Japón, donde realizará su gira de pretemporada, en la que Kylian Mabppé podría no estar. El club se mantiene firme en su intención de vender al jugador si no accede a renovar su contrato y la amenaza de quedarse en tierra aparece como una opción más en la presión que están tratando de ejercer sobre su estrella.

El próximo lunes 17 el jugador regresa a los entrenamientos en las nuevas instalaciones que el club tiene en Poissy. Ese día está citado junto con el resto de internacionales para ponerse a las órdenes de Luis Enrique, en un momento más que tenso, puesto que sus últimas declaraciones no han sentado nada bien en el vestuario. La expectación, por tanto, es máxima de cara a su incorporación con el resto del grupo.

En estos momentos, la relación entre el PSG y Mbappé es más que tensa. Mientras que Qatar tiene claro que si no renueva su contrato más allá de 2024, deberá salir antes de que comience la temporada, el jugador no parece por la labor. La estrella ha señalado su intención de cumplir su contrato y permanecer una temporada más en París, pero la posibilidad de que se vaya libre el próximo junio no se contempla en el club.

Dada la importante apuesta económica que hicieron por él para evitar su salida al Real Madrid el pasado verano, con primas por su renovación y por su fidelidad y con un cuantioso salario, la intención de la directiva de Al Khelaifi pasa por ingresar una importante suma por sus servicios, si finalmente no amplía su vinculación con el club. Y tratarán de ejercer todos los métodos de presión posibles para salirse con la suya, como ya sucediera con la renovación.

Uno de los días clave, por tanto, será el 17 de julio, cuando vuelva al trabajo. Se pondrá entonces a las órdenes de Luis Enrique, cuya figura también cobrará relevancia entonces en el culebrón. El ex seleccionador español pretende crear un equipo que se adapte a su idea y en el que todos remen en la misma dirección, algo que no sucede ahora mismo con Mbappé.

El asturiano ha demostrado a lo largo de su carrera que no le tiembla el pulso a la hora de prescindir de cualquier jugador, ni siquiera de las estrellas. Algo que ya hizo en el Barça con Messi o Alba y en su etapa con España, dejando fuera al capitán Ramos. Ahora, puede hacer lo propio con Mbappé, cuya presencia puede generar un mal ambiente en el vestuario, debido a sus recientes palabras que tan malestar han generado en la plantilla.

Su presencia en la gira, en el aire

Una vez que Mbappé se haya incorporado, el PSG disputará su primer encuentro de preparación para la próxima campaña. Será el próximo 21 de julio, ante el Le Havre y ni Mbappé, ni el resto de internacionales estarán, puesto que sólo llevarán cuatro días ejercitándose con sus compañeros. Un día más tarde, el equipo se marchará a Japón y ese día aparece como el que marcará un punto de inflexión en el futuro del jugador.

Si la tensión entre el club y el jugador se mantiene por entonces, cabe la posibilidad de que Mbappé no viaje con el resto de la expedición a la gira que harán por el país nipón. Al menos, esa es la intención de Al Khelaifi, que quiere dejar resuelto el futuro del jugador antes de que el equipo se marche. Para entonces, el francés deberá haber renovado o, de lo contrario, aceptar una salida este mismo verano.