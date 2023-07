Al Khelaifi explota con Mbappé: «Tiene que firmar un nuevo contrato, es imposible que se vaya gratis»

Nasser Al Khelaifi compareció en rueda de prensa tras la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador del PSG. El presidente del cuadro parisino realizó una breve comparecencia donde el nombre de Mbappé fue el centro de atención.

Al Khelaifi respondió tres preguntas, y cuando habló de la estrella francesa, se marchó de la rueda de prensa. En la primera cuestión fue preguntado por Mbappé, pero obvió hablar de él. Tras hablar de su nueva Ciudad Deportiva, volvió a ser preguntado por su jugador estrella, y esta vez tuvo que responder. «Ya tenéis lo que buscabais», afirmó tras decir que Mbappé tiene que firmar un nuevo contrato.

Mbappé

«Está muy claro. Si Kylian quiere quedarse, nosotros también. Pero tiene que firmar otro contrato. No podemos dejar que se vaya gratis uno de los mejores jugadores. Es imposible. No va a irse gratis. Si alguien ha cambiado de opinión, no es mi culpa».

Luis Enrique

«Luis Enrique es de los mejores entrenadores. Ha hecho un trabajo increíble. Nos encanta que haya venido. Tenemos una ambición. Un sistema de juego que queremos alcanzar».

Ciudad Deportiva

«Hemos hecho una gran inversión en esta ciudad deportiva. Este nuevo entrenador es importante para todo».