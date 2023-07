Luis Enrique no hablará de Mbappé hasta que empiece la liga francesa

Luis Enrique no se pronunciará más sobre el caso Mbappé. El técnico guardará silencio hasta que arranque la Ligue 1 y, por tanto, no hablará sobre el culebrón del verano, que afecta directamente a la planificación de su plantilla. El que fuera seleccionador español no comparecerá en más ruedas de prensa durante la pretemporada y sólo atenderá a los medios oficiales del París Saint-Germain que, lógicamente, no se referirán a la estrella del equipo, apartada ahora mismo y que no ha viajado a Japón con el resto de la expedición.

El nuevo entrenador del PSG se ha referido en dos ocasiones al futuro del jugador, que mantiene su pulso con el club. Pero no lo hará más. Durante la pretemporada y, en especial, en el tour que el equipo está haciendo por Japón, Luis Enrique no hablará más con la prensa. Ni antes, ni después de los partidos. Únicamente atenderá a los medios del club.

Hasta que no comience la Ligue 1, el próximo 13 de agosto, no comparecerá en rueda de prensa. Y será por obligación de la propia competición, puesto que debe hablar antes y después de los partidos. Para entonces, se espera que el futuro del jugador esté resuelto. De hecho, el propio Luis Enrique quiere que el caso que ha agitado en este verano al PSG termine cuanto antes, por saber si puede o no contar con él para el curso que está por empezar.

El técnico respetó la decisión del club de dejarle en tierra y no permitirle viajar a Japón, pero prefiere que la situación esté resuelta para cuando el equipo regrese de la gira. Como contó OKDIARIO, a Luis Enrique le sorprendió su actitud en los días en los que coincidieron en Poissy. Además, en su presentación señaló que cuenta «con todos los jugadores con contrato en vigor», aunque en caso de que Mbappé no salga, el club podría castigarle con la grada.

Después de dos ocasiones en las que el técnico ha comparecido ante los medios y le han preguntado por Mbappé, no volverá a hacerlo hasta que no sea obligatorio. Por tanto, Luis Enrique se mantendrá al margen de lo que suceda en el pulso que mantienen el jugador y el club y no se pronunciará hasta el 13 de agosto. Quién sabe si, para entonces, el delantero sigue formando parte de la disciplina parisina o no.