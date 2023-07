Mbappé se ríe de la oferta de Arabia Saudí

Kylian Mbappé ha roto su silencio en redes sociales tras la oferta de Arabia Saudí. El delantero del PSG ha reaccionado a un tuit publicado por la estrella de los Milwaukee Bucks de la NBA, Giannis Antetokoumpo, en el que pedía al Al Hilal de Arabia Saudí que le ficharan a él por su parecido con el futbolista francés.

«Al Hilal me podéis llevar a mí. Me parezco a Kylian Mbappé», dijo el jugador heleno en redes sociales que acompañó el mensaje con un emoji de los ojos y dos emoticonos de risa, los mismos que utilizaría el internacional galo para responder a la publicación del siete veces All Star de la NBA ante el ofertón que ha presentado Arabia Saudí al PSG para fichar a su estrella.

El PSG tendría encima de la mesa una oferta de 300 millones de euros de los saudíes, según comentó Fabrizio Romano. En el país de Oriente Medio están haciendo propuestas bastante seductoras en lo económico y Antento se ha prestado voluntario para ir en el lugar de Kylian. Pese a que de aceptarla sería el mayor traspaso en la historia del fútbol, los últimos rumores señalan que Mbappé habría rechazado jugar allí y esta publicación del delantero es una confirmación más de que no quiere seguir el camino de su compatriota y ex madridista Karim Benzema. El crack de Bondy sólo quiere ir al Madrid si sale de París.

Esta es la primera vez que el futbolista se pronuncia en su perfil oficial de Twitter 24 días después de publicar una carta en la que pedía el fin de la violencia tras la muerte del joven Nahel. El futuro del astro francés sigue siendo una incógnita. A día de hoy se encuentra envuelto en una guerra con el club. Mientras él sigue entrenando en París con los descartes al haberse quedado fuera de la gira, el sindicato de futbolistas profesionales de Francia tacha de «acoso laboral» dejar al jugador en la grande durante un año por motivos no deportivos.

Mbappé no quiere renovar

El PSG ha amenazado al delantero con no jugar en toda la campaña si no renueva y tampoco acepta salir traspasado este verano. Mbappé se ha mantenido firme en su postura de que no quiere renovar hasta 2025 pero sí cumplir el año que le resta de contrato.

En París hablan de que tiene un acuerdo con el Madrid para 2024, pero el club blanco no ha entrado al trapo y sigue sin decir ni una palabra al respecto. Desde el Santiago Bernabéu están tranquilos y mirando la situación con cautela a la espera de ver cómo se desarrollan los hechos en esta batalla entre club y jugador.