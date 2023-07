Mbappé sólo dejaría el PSG para ir al Real Madrid

El PSG está decidido a vender a Mbappé y para ello ha iniciado una subasta que tendrá poco recorrido. Y es que, el delantero francés tiene claro cual quiere que sea su futuro: ficha por el Real Madrid este mismo verano o cumple su contrato hasta 2024 y aterriza en el Santiago Bernabéu libre, que no gratis. No se debe olvidar que la prima de fichaje que debería abonar la entidad madridista sería importante. Por ello, da igual los clubes que se pongan en comunicación con la entidad parisina para interesarse por la situación de Kylian, ya que el delantero sólo dirá que «sí» a una oferta llegada desde Valdebebas.

La Premier League es la que más pendiente está de Mbappé. Manchester United, Chelsea o Newcastle estarían dispuestos a entrar de lleno en la subasta que estaría dispuesto a iniciar el PSG y que Kylian nunca aceptará. También se espera que llegue una importante oferta económica desde Arabia Saudí. En concreto, para que juegue en el Al-Hilal. El conjunto galo no tendría ningún inconveniente en aceptarla y mandar al delantero fútbol árabe, pero el jugador también dirá que «no».

Mbappé tiene muy claro que sólo saldrá de París para fichar por el Real Madrid. Tal y como ha contado OKDIARIO, el club blanco, a través del entorno del futbolista, sabe que el jugador tiene claro que recalará en el Bernabéu ya sea este mismo verano o dentro de un año. De hecho, el PSG, a pesar de que la relación con los blancos está rota, no vería inconveniente en aceptar una oferta llegada desde Valdebebas. El mayor inconveniente es que los blancos siguen observando todo lo que está sucediendo y no han dado ese paso.

Todo al blanco

OKDIARIO ya contó el pasado mes de mayo que Mbappé le había hecho saber a su entorno su única intención de jugar en el Real Madrid. Su idea siempre ha sido que esto sucediese en 2024, pero el PSG ha tomado la decisión de que si no renueva, algo que no está por la labor de hacer, será vendido este mismo verano. Y en el caso de no querer salir y apueste por enrocarse en cumplir su contrato, ha sido amenazado con estar todo el año en la grada. Una temporada importante en la que al final de la misma habrá Eurocopa y unos Juegos Olímpicos que se celebran en París y donde quiere estar.