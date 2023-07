El PSG llevará al límite a Mbappé

Poco o nada había cambiado la situación de Mbappé con el PSG en las últimas semanas. El 17 de julio, día en el que el delantero tenía que someterse a pruebas médicas antes de comenzar a entrenar de nuevo tras las vacaciones veraniegas, estaba marcado en rojo. Todas las miradas le apuntaban. La mayor duda era cómo iba a actuar, pero el francés se ha comportado como un profesional desde el primer día. Tanto es así que Luis Enrique estaba encantado con la actitud del que es, hasta el momento, su jugador. Ahora, tras el primer amistoso, donde jugó algo menos de media hora y marcó un gol, los parisinos pondrán rumbo a Japón sin el delantero, que se quedará en la capital francesa en señal de la que será la última medida de presión para que renueve o se vaya. Se entrenará junto al resto de futbolistas que no cuentan -en estos momentos- para el club.

El plan del PSG es hacer llevar al límite a Mbappé, por ello le ha dejado fuera de la gira nipona. Los parisinos, junto a su servicio jurídico, harán una nueva propuesta de renovación a Mbappé en los próximos días. Posiblemente, la última. La entidad parisina sigue siendo consciente de que no pueden dejar escapar al que es uno de los mejores jugadores del mundo libre en 2024. Por este motivo, la única opción que se le ocurre al club-estado es convencerle de que amplíe su contrato, como mínimo, hasta 2025.

Mientras, Mbappé se mantiene firme a su idea inicial. No va a forzar su salida del PSG este verano y está dispuesto a cumplir el año que le resta de contrato, aunque ahora mismo parece una opción muy complicada de llevar a cabo. No obstante, esto sólo se corresponde a la estrategia de Kylian y su entorno. Son plenamente conscientes de que no pueden ser ellos los que den el paso de querer salir si no quieren ver como pierden las opciones de cobrar, como mínimo, parte de la cláusula de fidelidad firmada en mayo de 2022.

Mbappé lo tiene claro

Mbappé tiene dos cosas claras en este momento. Una es que no será él el que dé el paso de salir del PSG este verano. Y otra es que no va a renovar ningún otro contrato con la entidad gala. Si se mantiene en esta postura, algo que hasta el momento tiene claro el futbolista, y se lo deja claro en este nuevo intento de renovación, los parisinos se sentarán para negociar una salida. En ese momento, el Real Madrid estaría preparado para acometer cualquier operación.