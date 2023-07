Mbappé tiene la sartén por el mango para cobrar su prima de fidelidad

La batalla entre Kylian Mbappe y el Paris Saint-Germain está entrando en sus horas decisivas. El club insiste en que si no renueva deberá salir este mismo verano. En cambio, el jugador mantiene su deseo de continuar hasta 2024, pero sin ampliar su contrato y siempre con el objetivo de cobrar la prima de fidelidad de 80 millones de euros firmada el pasado verano. Ahora mismo, el francés tiene la sartén por el mango y el conjunto parisino no cesa en sus filtraciones a la prensa francesa con el objetivo de desgastar la imagen del futbolista a nivel público.

Y es que Kylian Mbappé nunca dirá que quiere salir del PSG porque sino perdería ese derecho a los 80 millones que tan cola están trayendo entre ambas partes. Si le venden, el francés tendría derecho a reclamarla porque desde el primer día de este culebrón ha manifestado siempre que su deseo era seguir hasta 2024.

En primer lugar, la mitad de esta prima de fidelidad, es decir 40 millones, debe ser abonada por el Paris Saint-Germain el próximo 31 de julio. Es por este motivo por el que el club parisino está presionando cada vez más a través de sus medios afines para que el futbolista abandone la entidad y no reciba ni un solo euro. No obstante, aunque el futbolista sea traspasado (todo hace indicar que al Real Madrid) antes de esta fecha, podrá reclamarlos ya que su despedida se produjo de manera forzada y contra su voluntad.

Ahora mismo Mbappé no tiene prisa ya que tiene contrato una temporada más. Su discurso no ha cambiado y no va a hacerlo en ningún momento ya que va a salir ganando en las dos situaciones, tanto si se queda un año más, como si ficha este verano por el Real Madrid. Si ficha por el conjunto blanco será porque el PSG se rinda en esta batalla y quiera sacar unos 200 millones de euros. En el caso de que el francés se quede en el club parisino, llegará gratis al conjunto blanco el próximo verano con una elevadísima prima de fichaje.

Cruce de filtraciones

A día de hoy siguen las filtraciones desde Francia. Y no solo desde el lado del PSG. Mbappé tampoco se ha quedado callado y varios periodistas (teóricamente afines al jugador) han confirmado «en exclusiva» que el de Bondy seguirá jugando en el Parque de los Príncipes hasta 2024 y sin renovar. Una situación que a Qatar no le hace gracia y estaría buscando una salida inmediata. Alguna de las dos partes deberá ceder y parece que Mbappé no será el que lo haga. Hay mucho dinero en juego.