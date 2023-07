El PSG de Luis Enrique sigue reforzándose: repesca a Xavi Simons del PSV

El París Saint-Germain sigue ampliando su nómina de futbolistas. Desde la llegada de Luis Enrique al banquillo del Parque de los Príncipes, el club ha cerrado ya la contratación de siete futbolistas. El último de ellos, Xavi Simons. El mediocentro neerlandés dejará el PSV Eindhoven para regresar a la capital francesa, a cambio de seis millones de euros.

El conjunto galo le vendió el pasado curso, tras ficharle con 16 años procedente del Barcelona. Sin embargo, se guardó una cláusula de recompra de seis millones que podía ser ejecutable siempre que el jugador diera el visto bueno, algo que ha pasado.

Xavi Simons has departed from the PSV training camp in Austria to complete a transfer to Paris Saint-Germain.

— PSV (@PSV) July 16, 2023