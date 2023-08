Días claves en el ‘caso Mbappé’

El caso Mbappé entra en una recta final en la que todas las partes implicadas quieren que se resuelva de una manera o de otra cuanto antes. Sin prisa, pero sin pausa. La competición oficial echa a andar en los próximos días y el PSG no quiere que la Ligue 1 empiece para la entidad parisina poniendo el foco en el delantero francés. Por lo tanto, antes del 12 de agosto, fecha en la que los parisinos se verán las caras con el Lorient en el Parque de los Príncipes, lo ideal sería que este culebrón se haya solucionado. La única vía para que esto suceda en esa fecha es haber llegado a un acuerdo para vender al futbolista.

El PSG y, en especial, Luis Enrique, quieren resolver esto cuanto antes. De hecho, por parte del conjunto parisino Mbappé habría sido vendido hace varias semanas, pero ha sido imposible por el inmovilismo del delantero, que tenía claro que hasta el 31 de julio no iba a mover ficha. Ya en agosto y con parte de la prima de fichaje garantizada, en concreto, 40 millones de euros, el culebrón entra en una nueva fase que no debería eternizarse. Si no resuelve ante de que empiece el campeonato francés, el futbolista seguirá apartado y lo verá desde la grada.

Por otro lado, en el Real Madrid siguen tranquilos. La guerra va con ellos, aunque no se van a mover por el momento. La entidad blanca está al tanto de todo lo que está sucediendo, pero lo observa como un mero espectador. En ningún momento se va a sentar a negociar con el PSG y si Mbappé quiere jugar esta temporada en el conjunto blanco tendrá que ser el propio futbolista y su entorno los que lleguen a un acuerdo con el club francés para que la operación llegue a buen puerto. De no suceder esto, llegará libre en 2024, aunque antes tendrá que vivir una temporada tremendamente complicada en París.

Días importantes

En el Real Madrid creen que la operación puede vivir días muy importantes en el tramo final de esta semana. Momentos claves que pueden desembocar en que el PSG termine llegan a un acuerdo con Fayza Lamari, madre de Mbappé, para terminar saliendo del conjunto parisino es los próximos días. No obstante, esto sólo es una sensación.

Lo que sí tiene claro el Real Madrid es que ellos no van a sentarse a negociar de ninguna manera con el PSG y, además, que no tienen prisa. Si el fichaje se concretase este verano, no les importa que se haga antes o después de que comience la Liga. Hay que recordar que los blancos debutan el 12 de agosto, mismo día que los parisinos, contra el Athletic en San Mamés.