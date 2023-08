El PSG no sabe ganar sin Mbappé: cae ante el Inter en su tercer partido en Japón

Ni contra el Al Nassr, ni frente al Cerezo Osaka, ni tampoco contra el Inter de Milán. El París Saint-Germain no sabe ganar sin Kylian Mbappé. El conjunto galo perdió su segundo partido de la pretemporada durante la gira japonesa a la que no han dejado ir a su estrella. Luis Enrique continúa probando la fórmula para conseguir hacer de su equipo uno ganador, pero por el momento no da con la tecla. Pese a comenzar ganando, el subcampeón de Europa le dio la vuelta al marcador y se llevó el triunfo por 1-2, avivando aún más las dudas que surgen en torno a los parisinos.

Tres partidos por Japón que se cierran con un balance más que preocupante para el PSG: un empate y dos derrotas. A falta un encuentro para que finalice el tour por Asia, la situación no es nada positiva para los de Luis Enrique, que se encuentran inmersos en un mar de dudas debido al culebrón del verano.

Las dudas respecto al futuro de Mbappé hacen que el conjunto parisino tenga aún por hacer sus deberes en el apartado de fichajes. Con Ousmane Dembélé en la recámara, el club busca dar salida cuanto antes a su estrella para poder encarar el inicio de Liga con el conflicto ya resuelto. Pero no les está resultando nada sencillo. El jugador se resiste a salir y sólo quiere ir al Real Madrid, que de momento no ha movido un dedo para acometer su fichaje este verano.

Lo cierto es que el castigo a Mbappé está sumiendo al equipo en muchas dudas. Luis Enrique no está siendo capaz de encontrar la senda de la victoria sin su estrella. Sólo han ganado un partido de pretemporada, el primero, ante el Le Havre, en el que sí que contaron con el delantero, que además marcó. Tras dejarle fuera de la gira, no han conseguido llevarse el triunfo.

No fueron capaces de superar al Al Nassr, que venía de perder 5-0 contra el Celta de Vigo y empató a cero contra el PSG. Peor fue contra el Cerezo Osaka, que les remontó en dos ocasiones para terminar ganando 3-2. Por último, el Inter de Milán ha dado la vuelta al marcador en el primer test serio del equipo de Luis Enrique. Vitinha adelantó al equipo en el 63′, pero en el tramo final Esposito y Sensi dieron la victoria al Inter.