Los intermediarios del Madrid ponen precio límite a la ‘operación Mbappé’: 225 millones

El Real Madrid tiene claro que la operación Mbappé jamás alcanzará los 250 millones de euros que quiere el PSG. Los blancos le han hecho saber a los intermediarios que están trabajando en una negociación tremendamente compleja, ya que las partes no están por la labor de sentarse a hablar entre ellas, y a la madre del jugador, Fayza Lamari, que el dinero que destinarán a fichar al delantero no superará en ningún caso los 230 millones de euros, prefiriendo que sean 225. No destinarán un euro más para un jugador que acaba contrato en 2024, por lo que dentro de unos meses podría firmar por la entidad madridista, a la que recalaría libre, que no gratis, el 1 de julio.

Intermediarios, Fayza Lamari y abogada del jugador saben perfectamente cual es la postura del Real Madrid en esta negociación y el esfuerzo que están haciendo los blancos. En los últimos días, ambas partes, entorno de Mbappé y PSG, se han sentado a hablar y encima de la mesa las personas cercanas al futbolista ha puesto las siguientes condiciones.

La primera, que la operación no se irá a los 250 millones de euros y sí se podría hacer por una cantidad en torno a los 225 kilos. A lo que el Real Madrid ha dado luz verde. De esta forma, Kylian ya sería el fichaje más caro de la historia del fútbol, superando el de Neymar, precisamente, por el PSG, que fue de 222 millones. No obstante, esto tiene trampa, ya que no todo el dinero iría para el club francés.

La segunda es que ese dinero lo tienen que repartir PSG y Mbappé llegando a un acuerdo. Ambas partes tendrán que ceder. Fayza Lamari y el entorno de jugador son partidarios de que el club parisino cobre 140 millones y el resto, 85 kilos, sean para el futbolista en concepto de lo que dejará de cobrar esta temporada por no cumplir el año de contrato que tiene firmado. Este reparto puede variar según lleguen a un acuerdo.

Aceptar o libre

El tercer punto es simple. Si el PSG no acepta, Mbappé estará encantado de cumplir el año de que le queda de contrato e irse libre, sin dejar un sólo euro en las arcas de la entidad parisina, dentro de una temporada. Esta opción el club galo no la valora. De hecho, por negarse a renovar, han dejado al futbolista fuera de la gira y le han amenazado con no jugar más, mandándole a la grada, algo que parece complicado que pueda cumplir por temas legales y por la presión a la que se verían sometidos.

Por último, el entorno de Mbappé ha hecho saber al PSG que tiene 10 días para estudiar esta propuesta, llegar a un acuerdo y aceptar. De no ser así, no tendrían el más mínimo problema de cumplir el punto tres y el Real Madrid, que está relajado y centrado en la gira americana, seguirá con su vida adelante hasta enero, cuando sí atarían al futbolista legalmente.