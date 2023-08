Luis Enrique mete prisa a Al-Khelaifi

Luis Enrique sigue tranquilo, dentro de todo lo tranquilo que puede estar con la situación que rodea al PSG durante todo el verano, pero también quiere que la situación se solucione lo antes posible. El asturiano le ha pedido a Nasser Al-Khelaifi y a los dirigentes de la entidad parisina que se solucione el ‘caso Mbappé’ antes de que comience la Ligue 1. Es decir, esta misma semana, ya que los franceses se miden al Lorient el próximo sábado 12 de agosto a las 21:00 horas.

Tal y como contó OKDIARIO, Luis Enrique no se ha planteado dejar el PSG. De hecho, el mismo se ha encargado de dejar claro que, por el momento, está comprometido con el proyecto, pero también es plenamente consciente de que la situación es muy desagradable. El asturiano reconoce a su núcleo más interno que si la entidad parisina está actuando así con Mbappé -en estos momentos apartados y sin saber si volverá a vestir esa camiseta-, qué puede suceder con él si a los responsables del club no les convence su trabajo. Además, sabe que no se pueden permitir el lujo de no contar con un jugador como el francés durante toda la temporada si se terminase quedando.

Con esta situación, Luis Enrique quiere que en los próximos días se empiece a resolver el futuro de Mbappé. El asturiano estaría encantado de poder contar con Kylian siempre que desde Qatar le dejasen utilizarle con normalidad. Si, por el contrario, deciden aceptar las condiciones del jugador y del Real Madrid y le venden, tampoco quiere que la operación se eternice. Cuanto antes mejor para todos, cree que el asturiano.

Mientras, el PSG trabaja para cerrar los fichajes que llenarían el vacío de Mbappé. En los próximos días esperan oficializar las llegadas de Dembélé y Gonçalo Ramos. Además, también trabajan para fichar a Kolo Muani. De esta manera, renovarían el ataque y estarían preparados para decir adiós al delantero.

A su vez, desde el Real Madrid continúan tranquilos. Están al tanto de todo lo que está sucediendo y el entorno de Mbappé se ha encargado de trasladar al PSG las condiciones de los blancos. Si son aceptadas, será jugador madridista este verano, mientras que si no es así llegaría en 2024 libre.