Valverde: «Mbappé es uno de los mejores jugadores del mundo y estoy dispuesto para lo que venga»

Fede Valverde fue uno de los culpables de que el Real Madrid lograra la primera remontada del nuevo curso ante el AC Milan. El uruguayo metió un doblete en dos minutos y empató un encuentro que se había puesto realmente complicado para los blancos. Es por ello que se llevó el MVP al término del mismo y compareció ante los medios de comunicación para hablar de su actuación y otras cuestiones, como el posible fichaje de Kylian Mbappé.

El centrocampista fue preguntado por el jugador del Paris Saint-Germain y no dudó en reconocer su calidad. «Bueno, yo poco te puedo decir. Soy jugador del Real Madrid y para mí Mbappé obviamente es de los mejores del mundo. No solo ahora, sino que durante muchos años seguramente va a ser de los mejores. Como aficionado al fútbol disfruto viéndolo jugar. Y bueno, como jugador del Real Madrid trato de defender este escudo y estar dispuesto para lo que venga», dijo Valverde, que vería con buenos ojos su llegada.

Además, se ha vuelto a proponer un reto que va camino de convertirse en una tradición junto a su entrenador, Carlo Ancelotti. La temporada pasada el italiano le dijo que si no metía al menos diez goles rompía su carnet de entrenador y, este lunes, tras anotar sus dos primeros tantos en la gira norteamericana de pretemporada, Valverde volvía a desafiarle.

«Muy motivado y con las mismas ganas de siempre. Ya empecé a contar la cifra, no sé cuántos me va a poner el entrenador después de estos dos goles», dijo Valverde entre risas. Después, alabó la labor de sus compañeros a nivel personal durante los primeros días. «Estoy muy a gusto con el equipo y con los compañeros, que todos los días me están brindando lo mejor. En mi cumpleaños me he sentido muy querido, es muy lindo ser parte de esto», confesó en la zona mixta del Estadio Rose Bowl.