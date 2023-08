Mbappé no cambia de opinión: no se va del PSG este verano

Kylian Mbappé le ha hecho saber, por enésima vez, al PSG, que su intención es quedarse una temporada más en el conjunto parisino, cumpliendo de esta manera su contrato, que finaliza en 2024. A pesar de la situación que está viviendo, apartado del equipo y entrenando con los jugadores que no cuentan para Luis Enrique, el delantero se mantiene firme en su postura de continuar toda la temporada en el Parque de los Príncipes.

Tal y como ha contado Le Parisien, el propio Mbappé se lo transmitió a Nasser Al-Khelaifi en la reunión que mantuvieron el pasado martes en el Campus de Poissy. Por lo tanto, el jugador no ha cambiado ni un ápice en su elección desde que se atendió a los medios el pasado 16 de junio en Faro, Portugal, en la previa de un partido de Francia contra Gibraltar. «Quedarme en el PSG es mi única opción en este momento», dijo.

Hay que recordar que la postura del PSG sigue siendo la misma. Si no renueva, quieren que sea vendido. No quieren que se marche libre y por este motivo le forzarán a salir si no cambia de idea. De momento, ya no ha ido a la gira por Asia y no está trabajando junto al resto de sus compañeros. Además, ha sido amenazado con estar toda la temporada en la grada.