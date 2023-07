La ruptura entre el PSG y Mbappé ha dado la vuelta al mundo y mientras la estrella francesa sigue entrenando al margen de sus compañeros muchas voces son las que defienden la postura del jugador. La última ha sido la de Donato Di Campli, agente de Marco Verratti cuando el centrocampista quiso salir del Parque de los Príncipes rumbo al Barcelona.

El representante italiano ha comparado la situación de Verratti con la de Mbappé y el momento en el que el centrocampista intentó salir del PSG. Una salida frustrada que provocó que el despido de un agente de futbolistas que también ha narrado el modus operandi del conjunto francés cuando un jugador pide salir contra la voluntad del club. m

«Hace siete años dije que Marco estaba en prisión y provoqué una reacción de furia. No me arrepiento de nada de lo que dije. Mis ideas no se compran ni por cien mil millones de euros. Desde el momento en que Marco eligió seguir ese camino, su carrera terminó. Fue como un hijo para mí y lo sigue siendo. Para mí es como si lo hubieran secuestrado a base de chantaje económico. Será un hombre muy rico, pero nunca será un campeón», afirmó el agente en una entrevista concedida en Italia.

Di Campli también comparó el caso de Mbappé con el de Verratti incluso con el de Rabiot, que estuvo unos meses en la grada cuando pidió salir del club galo. «Le faltó coraje. Le faltó cojones para durar ocho meses, porque se le acababa el contrato, podía irse al Barcelona o hacer otra carrera. Tenía miedo de enfrentarse a esas personas en el club y se rindió. Lo encerraron el exdirector Antero Henrique y el Al-Khelaifi y le dijeron: ‘Deja a tu agente y te renovamos por la cantidad que quieras’. Tenía 22 o 23 años. Y ahora la situación de Mbappé es la misma», dijo.

«Tampoco podemos olvidarnos de Rabiot. Admiro mucho a Kylian Mbappé. Está persiguiendo su sueño de ser campeón. Marco y yo habríamos elegido Barcelona. También lo hubiéramos visto en la Serie A. Ahora ganará mucho dinero, pero jugará con camellos en medio del desierto», finalizó en unas declaraciones que han supuesto un gran impacto en Francia e Italia.