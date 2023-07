Leonardo: «Es el momento de que Mbappé deje el PSG»

Leonardo se ha pronunciado sobre el futuro de Kylian Mbappé y no ha dudado en señalar que «es el momento» de que el jugador abandone el París Saint-Germain. El que fuera director deportivo del club hasta el pasado verano ha afirmado que el club debe tomar la determinación de dejarle salir, además de considerar que tampoco es tan determinante para la consecución del objetivo que persigue el club desde hace años: la Champions.

«Por el bien del PSG, es el momento de que Mbappé se vaya, no importa cómo. El PSG existía antes de él y existirá sin él. Lleva seis años en París y hay cinco equipos sin Mbappé que ganaron la Champions», ha revelado el brasileño.

El ex directivo del PSG coincidió con Mbappé en su segunda etapa al frente de la parcela deportiva del club desde 2019 hasta que se marchó en el verano de 2022. La relación entre ambos nunca fue la mejor y, prueba de ello, es que el futbolista decidió plantarse y no renovar mientras que él siguiera en el cargo. Nasser Al Khelaifi decidió apartarle de las negociaciones y llevarlas directamente él, llegando a acceder a sustituir al que era su mano derecha por aquel entonces por Luis Campos.

Ahora, el brasileño se ha pronunciado acerca del culebrón del verano. Lo ha hecho en una entrevista en L’Equipe, en la que no ha dudado en afirmar que el PSG debe desprenderse de él sin importar las formas. Unas declaraciones que llegan después de que el propio Mbappé haya señalado que «no ayuda mucho» estar en el conjunto parisino de cara a poder ganar el Balón de Oro.

Aquellas palabras no habrían sentado bien ni siquiera en el seno del vestuario del Parque de los Príncipes, lo que habría tensado aún más la relación. Después de que el presidente afirmase de forma rotunda que o renueva o debe ser vendido, las palabras de Leonardo no hacen más que confirmar que esta vez el PSG no parece dispuesto a intentar convencerle en su última temporada de contrato.