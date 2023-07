Ultimátum de Al Khelaifi a Mbappé: «Si no renueva en dos semanas, tiene la puerta abierta para salir»

Al Khelaifi le abrió la puerta a Kylian Mbappé para salir este verano si no quiere firmar un nuevo contrato de renovación en las próximas dos semanas. Ese es el ultimátum que le envió este miércoles el presidente del PSG a su mejor futbolista.

El presidente del Paris Saint-Germain concedió una entrevista a Le Parisien donde envió un ultimátum a su estrella francesa. Al Khelaifi fue claro y contundente sobre el culebrón Kylian Mbappe.

Mbappé

«Queremos que se quede, pero no puede irse gratis. Era nuestro acuerdo oral y él lo había expresado públicamente en una entrevista. Así que no es discutible. Y me sorprendió mucho saber que tenía la intención de irse gratis. Es muy decepcionante porque Kylian es un chico fantástico, un verdadero caballero, y se va gratis, debilitando al club francés más grande, no es él. Cuando recibí esta información, me sorprendió y me decepcionó».

Ultimátum a Mbappé

«Por eso tiene que decidir la próxima semana, o como máximo en dos semanas. Y si no quiere firmar un nuevo contrato, la puerta está abierta. Es así para él y para todos los demás. Nadie es más grande que el club, ningún jugador, ni siquiera yo. Está muy claro. En los estándares del fútbol, ​​nunca ves a tu mejor jugador dejar el club gratis. Nunca sucede».

Luis Enrique

«Es muy importante. Uno de nuestros argumentos para elegir a Luis Enrique es su filosofía de juego, sus ganas de jugar un fútbol de ataque y bonito. Tenemos un equipo enfocado en eso, no tenemos jugadores defensivos. Queremos un equipo ofensivo. Quiero divertirme viendo al equipo, que la afición también lo tenga. Por supuesto, podemos perder, no podemos ganar. Tenemos que reconstruir, construir nuestra forma de jugar al fútbol, ​​un fútbol que amamos y que queremos instaurar en nuestro club, desde la cantera hasta el primer equipo».

Inversores

«Tenemos inversores, discutimos con ellos. Pero si sabes de otros, háznoslo saber (risas). Pero están molestos con el estadio. Vayas donde vayas, los grandes clubes tienen su estadio».