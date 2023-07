Mbappé no irá al Real Madrid por dinero

La noticia salía a la luz en Francia en la tarde del jueves. Mbappé decía que «no» a la mareante oferta llegada desde Arabia Saudí. La información corrió como la pólvora, pero en el Real Madrid ni se inmutaron lo más mínimo. De hecho, ya sabían la respuesta a esta oferta días antes. Kylian tiene claro que cuando deje el PSG, ya sea este verano o el siguiente, sólo jugará en el conjunto blanco. Y esta convicción es puramente deportiva, ya que si fuese por dinero podría ir a otros equipos, árabes y europeos.

Mbappé tiene propuestas que mejorarán lo que obrará en el Real Madrid si finalmente termina concretándose, ya sea este verano o el que viene. La primera y más sencilla, la renovación con el PSG. Si decide ampliar su contrato, ya sea hasta 2025 -tiene tiempo hasta el 31 de julio para ejecutar la cláusula- o más allá, verá mejorados notablemente sus ingresos por su sueldo y primas varias.

Fuera del PSG, también podría ir a equipos donde cobraría más que en el Real Madrid. Un ejemplo es Arabia, dispuesta a pagarle 700 millones de euros por una temporada, pero sin salir de la élite, clubes de la Premier League, como el Manchester United, también podrían ofrecer más que lo que está dispuesto a darle los blancos, que serán unos 50 millones de euros brutos por temporada, lo que equivale a unos 25 kilos netos.

Por lo tanto, en el Real Madrid son plenamente conscientes que su deseo de fichar por el club blanco se corresponde a su intención de seguir creciendo deportivamente. En Valdebebas saben que las presiones y la oferta mareante en 2022 le hizo renovar su contrato por el PSG, pero también son plenamente conscientes de que días después se arrepintió de su decisión. Ahora, tiene claro que sólo saldrá de París para firmar por el club de las 14 Copas de Europa.

El Real Madrid espera su momento

La operación de Mbappé sigue avanzando con el Real Madrid agazapado esperando su momento. Los blancos no se piensan mover hasta que no lo estimen oportuno. Para que den este paso, será esencial que les digan por cuanto está el PSG dispuesto a dejar marchar al jugador. Si la cifra les encaja, la pagarán para que llegue este mismo verano, mientras que si no es así esperarán a 2024, donde llegaría libre.

Lo que tienen claro es que no se van a sentar a negociar con el PSG. Para ello, el entorno de Mbappé, especialmente Fayza Lamari, su madre, y emisarios serán los que tengan que ponerse de acuerdo con la entidad francesa para que ponga unas condiciones que sean aceptadas por el jugador y el Real Madrid.