Bellingham: «El Real Madrid es el club más grande y tiene que aspirar a lo máximo»

Jude Bellingham fue nombrado MVP tras su partidazo contra el Manchester United y su estreno como goleador con la camiseta del Real Madrid. El inglés se mostró muy feliz por el triunfo y aseguró estar «disfrutando de la vida en este club». La nueva estrella del conjunto madridista recalcó que sus compañeros «me hacen sentir más cómodo y con confianza en le campo». «Me encanta jugar con estos muchachos», añadió el futbolista en zona mixta al acabar el encuentro. Respecto a los títulos dejó claro que van a ir a por todos.

¿Cómo se siente?

«Ahora mismo estoy feliz, tranquilo, disfrutando de la vida en este club. Voy a sonar empalagoso, pero los compañeros me han acogido muy bien desde el primer día, me han hecho sentir verdaderamente a gusto. Me encanta jugar con estos muchachos».

Primer gol con el Real Madrid

«¡Sí! Miré varias veces a Modric, como preguntándole si estaba en fuera de juego, porque sabía que era muy justo, pero al ver que no pitaban nada… muy feliz. Gran pase de Rüdiger, por cierto. Contento de sumar y aportar al equipo en todo lo que pueda. Ojalá esto sea el principio de mucho».

No era fuera de juego…

«¿No era? Hoy en día hay que jugar hasta el pitido final porque nunca se sabe. Mientras corría, vi al juez de línea y su banderín se quedó bajado, así que seguí con la celebración. Si es fuera de juego, no pasa nada, pero sigue siendo gol».

¿Se imaginaba el Real Madrid así?

«Para ser sincero, no. Me ha sorprendido todo muy gratamente. El ambiente en el vestuario es espectacular y yo intento aprender cada día de estos enormes jugadores. Voy poco a poco, paso a paso, creciendo».

«No creo que sea un nueve como tal, pero Ancelotti ve que me divierto y que ahí puedo aportar mucho al equipo. Yo jugaré donde me pongan».

¿Qué le ha dicho a Lisandro Martínez?

«¡No puedo repetirte lo que le he dicho! No quiero llevarlo más allá. Somos dos grandes competidores y ambos queremos ganar. Tras el pitido final, todo está bien, le deseo la mejor de las suertes. Los golpes, las entradas, la dureza en general es parte de este deporte. Respeto, no pasa nada».

¿Dónde se siente más cómodo?

«En cualquiera. Mi trabajo es estar al servicio del equipo, haré lo que se me ordene».

¿Puede decir algo en español?

«Poco a poco».

Expectativas para esta temporada

«Ganar todo lo posible, ir a por todos los títulos. Pero con la mirada corta, pensando en cada partido. El Real Madrid es el club más grande y tiene que aspirar a lo máximo».

¿Espera algún fichaje más?

«Sé por qué me preguntas… pero yo estoy centrado en el césped, en entrenar y dar el máximo para el equipo».