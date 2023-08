Mbappé vuelve a decir que no al PSG

El culebrón de Kylian Mbappé sigue su curso. La estrella gala está apartada del Paris Saint-Germain, entrenándose con los ‘indeseables’ y la entidad parisina continúa con su misma idea que hace un mes. Renovación por una temporada más o venta.

«Queremos que se quede, lo podemos repetir dos o tres veces. Pero no se puede ir gratuitamente. Es el acuerdo verbal que tenemos con él, y él dijo entonces en las entrevistas que no se iría libre. Y no es negociable», lanzó el presidente Nasser Al-Khelaifi el pasado 5 de julio, después de la presentación de Luis Enrique.

Según fuentes internas del PSG, la entidad parisina le ha formulado una nueva propuesta al francés con una cláusula de «venta garantizada» al terminar la temporada. Pero Mbappé ha rechazado dicha oferta. Luis Campos se reunió con representantes de la estrella francesa y recibió una nueva negativa del galo.

En estas condiciones, es prácticamente seguro que Mbappé no estará convocado para recibir al Lorient el sábado en el Parque de los Príncipes, durante la primera jornada de Ligue 1. Un escenario que podría alargarse al menos hasta el final del período de traspasos, el 1 de septiembre. En este pulso único en su especie entre un club y uno de sus mejores jugadores, el asturiano Luis Enrique debe arreglárselas mientras espera el final de un culebrón que parece muy incierto. Sin su mástil de proa, el PSG no brilló durante sus cuatro amistosos en Asia (2 derrotas, 1 empate y una victoria) y parece más debilitado que nunca.

Nada más llegar a la capital, Luis Enrique se vio privado de su jugador estrella para la gira de pretemporada en Japón, castigado por la dirección del club después de haber anunciado su intención de no renovar el contrato más allá de 2024. La posibilidad de ver marchar libre al capitán de Francia dentro de un año, provocó una onda de choque en el seno del club y a día de hoy la situación continúa totalmente bloqueada. Mbappé, que se entrena con los jugadores en la rampa de salida del Parque de los Príncipes y juzgados como «indeseables», se mantiene firme en su posición.