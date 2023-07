Mbappé se prepara para ir a la guerra contra el PSG

Kylian Mbappé está harto del PSG y de Al-Khelaifi. Harto de que le señalen, de que le acusen de pesetero, de que mientan, de que le quieran hacer la vida imposible, de que le presionen y de que le conviertan en objetivo de los ultras. Harto, muy harto, de tantas amenazas. Por eso el delantero francés está preparado para ir a la guerra contra el equipo que, de momento, le paga (y muy generosamente). Mbappé y los portavoces de su clan –sobre todo su madre, Fayza Lamari– no va a dejar sin respuesta ninguna de las acusaciones que lleguen desde París… o desde Qatar.

Este sábado Mbappé tiraba con bala contra el Paris Saint-Germain al afirmar en France Football que jugar en el PSG “no ayuda mucho para ganar el Balón de Oro, porque es un equipo que divide, un club que divide. Así que, por supuesto, eso atrae chismes, pero no me importa porque sé lo que hago y cómo lo hago”. Unas palabras que no han sentado nada bien ni en la cúpula del club amparado por el estado de Qatar ni tampoco en el vestuario.

Según la emisora RMC seis jugadores del PSG han enviado una carta al club para quejarse de la actitud de Mbappé, que sigue tensando la cuerda con los propietarios del club. “Sus palabras son un insulto”, dicen algunos de sus compañeros mientras Kylian sigue enrocado en su postura de cumplir el año que le resta de contrato para cobrar salario y primas pendientes y ser libre en junio de 2024 para decidir su futuro.

Mbappé carga contra el PSG

Segundo zasca de Mbappé, un un directo al mentón de los dirigentes del PSG al hablar de qué le falta al club parisino para ganar la Champions: “No sé lo que le falta al PSG para ganar la Champions, no es una pregunta para mí. Tienes que hablar con la gente que hace el equipo, que organiza la plantilla, que construye este club. Yo sólo trato de hacer mi trabajo. Fui mejor jugador y el máximo goleador por quinto año consecutivo en la liga francesa”.

Y mientras Mbappé va armado hasta los dientes para su guerra dialéctica contra el PSG, la cuenta atrás sigue corriendo. El pasado miércoles Al-Khelaifi le dio dos semanas para renovar. Vamos camino de la primera y no ha habido avance alguno. Más que coserse las heridas, cada día parecen más abiertas. La guerra Mbappé-PSG sólo puede acabar con un tratado de paz en el que ganen los dos bandos y esa paz no parece posible sin la intervención mediadora del Real Madrid.