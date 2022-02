Los deportistas ucranianos estallan en las redes sociales tras la invasión y los bombardeos de Rusia a su país. En el centro de la diana, cómo no, está un Vladimir Putin al que por ejemplo Zozulia se refiere como «una reencarnación de Hitler». Otro futbolista ucraniano, concretamente el actual capitán de la selección, ha estallado contra el presidente ruso con un durísimo mensaje que posteriormente ha borrado. «Espero que sufras la muerte más dolorosa, escoria», escribió Oleksandr Zinchenko, centrocampista del Manchester City.

El futbolista eliminó la publicación casi al instante, pero lo que no ha borrado es un post en el que deja clara su postura acerca de la invasión y el ataque de Rusia a Ucrania: «Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello. No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país».

Zinchenko es a día de hoy sin duda uno de los deportistas ucranianos con más visibilidad en todo el mundo. El futbolista pasó por todas las categorías inferiores de las selección de Ucrania, empezando por la sub-16 en octubre del 2011, y lleva varias temporadas jugando en el Manchester City bajo las órdenes de Pep Guardiola.

Un Zinchenko que al igual que otros como el propio Zozulia, Shevchenko o Yarmolenko ha estallado en sus redes sociales para defender a su país: «Ucrania es el país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas».