Ya cuenta con millones de reproducciones: Sabrina Ionescu hace historia con un récord imposible

Sabrina Ionescu ha hecho historia en la NBA y en WNBA logrando un récord de triples imposible. La base de las New York Liberty anotó 25 de los 27 tiros de tres que lanzó en el concurso de triples del All Star de la WNBA, marcando una puntuación final de 37 puntos, algo jamás logrado, tampoco en la NBA.

El narrador de la hazaña no se lo podía creer y el vídeo oficial ya cuenta con más de 8 millones de reproducciones y ha dado la vuelta al mundo. No es para menos. Un récord histórico en el baloncesto americano que coloca a Sabrina por delante de jugadores como Stephen Curry.

El récord imposible de Ionescu ha superado incluso al de la NBA, que lo tenían Stephen Curry, en 2021, y Tyrese Haliburton, en 2023, con 31 puntos. Pero la jugadora estadounidense de origen rumano, a pesar de fallar el primer tiro, realizó un concurso perfecto con una mecánica de tiro espectacular para hacer historia.

«Sí, sabía que iban a entrar. Tenía mucha adrenalina. Era la ronda final y acababa de perder en el concurso de habilidades. No iba a perder de nuevo», afirmaba Sabrina después de lograr un récord histórico.

Sabrina Ionescu (@sabrina_i20) just set the all-time record for NBA or WNBA with a score of 37 PTS in the FINAL ROUND of the #Starry3PT Contest to be crowned the NEW 3-PT CHAMPION 🏆 | @starrylemonlime pic.twitter.com/YcGy3fDfBq

— WNBA (@WNBA) July 14, 2023