Xavi: «Es uno de los peores partidos que recuerdo en estos años»

Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la primera derrota de la temporada del Barcelona en Europa. El técnico español mostró su enfado y preocupación por la imagen dada del equipo ante un Shakhtar Donetsk que dio la sorpresa muy lejos de sus familias y de un país que se encuentra en plena guerra con Rusia.

«Estamos en un momento bajo de juego, de pérdidas, de cómo tener la pelota, de cómo atacar. Es uno de los peores partidos que recuerdo en estos años. No lo hemos conseguido. Estamos en un mal momento. Hemos de reconocerlo. Es una pena, pero hemos de continuar», comenzó Xavi Hernández tras la derrota del Barça contra el Shakhtar.

Y es que el Barcelona tenía la oportunidad de sellar matemáticamente el pase a octavos, pero no lo ha conseguido. No obstante, tendrá una nueva oportunidad en el próximo partido en Montjuic ante el Oporto: «Dependemos de nosotros y el próximo partido es en casa contra el Oporto. Ahí podemos lograrlo matemáticamente. Hace poco jugábamos muy bien al fútbol. Es un tema mental. Ni físico ni de juego. Estamos bloqueados».

«Creo que estamos haciendo las cosas mal en general. Estamos concediendo demasiado porque las vigilancias no son las que tienen que ser. Porque la presión tras pérdida no es la que tiene que ser. Son detalles que a este nivel nos pasa factura. Tengo faena como entrenador y los jugadores tienen que dar un paso adelante», añadió Xavi.

Respecto a la confianza de sus futbolistas: «Creo que no tienen que perder la confianza. Tienen que recuperarla. Recuperar el dinamismo que teníamos hasta hace poco. Podemos reconocer que estamos en un pequeño bache futbolístico. Hay que hacer un reset».

¿Parón necesario?

«No pienso en el parón. Pienso en recuperar a los futbolistas. En voler a disfrutar en el campo. Conociendo las temporadas, puede pasar. Lo positivo es que no hay nada perdido. A recuperar a la gente. Hemos hecho un mal partido. Hay que reconocerlo. Lo que más me preocupa es el estado de confianza de los futbolistas, no el parón».

«Creo que dependemos mucho de nosotros. Totalmente. Es lo positivo de todo esto. Lo negativo es que no estamos en un buen momento. Hay que recuperar eso y ya a por el Alavés», comentó sobre pasar página y cuyo siguiente partido es ante el Alavés en Liga.

«No hemos hecho un buen partido. Hemos concedido en defensa y no hemos estado cómodos. El Shakhtar se ha defendido bien y lo ha hecho bien en transiciones», reincidió el técnico español.

Cabeza arriba

«No podemos venirnos abajo. Hemos hecho dos malos partidos y la derrota es merecida. Volver a hacer buenos partidos y tener buenos resultados nos dará confianza».

«Después de dos años sin clasificarnos a octavos, lo de hoy es una oportunidad perdida. Es el momento más inoportuno. Hay mucha exigencia. Pienso que hoy no podíamos fallar y hemos fallado», zanjó el técnico español.