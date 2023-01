Xavi: «Supimos sufrir, sin jugar bien nos llevamos tres puntos»

Xavi Hernández compareció ante en sala de prensa tras el triunfo del Barcelona ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. El solitario tanto de Ousmane Dembélé en el primer tiempo declinó la balanza en favor de los culés. Los colchoneros apretaron durante todo el segundo tiempo pero los blaugrana supieron aguantar y mantener el marcador a favor. El egarense habló sobre la polémica del gol, la expulsión de Ferran Torres y Savic, el liderato, el aluvión de ocasiones rojiblancas y destacó la capacidad de su equipo para sufrir y sumar los tres puntos.

No merecían los tres puntos

«Me ha convencido la primera media hora, que creo que hemos dominado mucho. La jugada del gol viene de la superioridad numérica dentro que aprovecha Pedri. Tres puntos de oro. Hemos aprovechado nuestra ocasión. Ellos han apretado y hemos sabido sufrir. Y lo importante que es mantener la portería a cero. Igual que el día del Espanyol dije que merecíamos más, hoy quizá sin jugar tan bien nos llevamos tres puntos».

Saber sufrir

«Es una victoria, pero no solo son tres puntos, nos da moral y confianza tremenda para lo que queda de Liga. Somos capaces de ganar en un campo tan difícil como este, sufriendo, siendo una familia… Sin jugar de forma excelente como el día del Espanyol, hoy hemos sabido sufrir y nos llevamos tres puntos de oro. Damos un golpe encima de la mesa para ser candidatos a esta Liga».

El Atlético les dominó

«Pensaba que nos daría más posesión, más dominio, más pulcritud en el juego. Hemos empezado bien, pero luego el Atlético ha apretado».

Partido sin Lewandowski

«Es importante también ganar sin Lewandowski, que para nosotros es pieza básica».

Sistema

«Dominar, la idea era dominar y tener superioridad. Ellos han tapado bien, seguían a Pedri. Nos ha faltado profundidad. Era la idea de todo el partido. Ellos han bajado y por eso hice los cambios. Hemos abusado del pase a Marc, ellos han apretado mucho. Partido difícil, hemos sufrido mucho. Es una victoria clave para nosotros, victoria de equipo».

Qué pesa más hoy

«Sin jugar del todo bien, también podemos ganar. El día del Espanyol jugamos muy bien y no sentenciamos. Se nos fueron dos puntos. El equipo se ha dejado el alma hoy, no siempre jugaremos excelente o brillante. La segunda parte hemos defendido bien, son tres puntos que nos da moral para lo que viene. Hoy todo es positivo».

Ronald Araujo

«Es un defensa extraordinario, igual que Andres, Balde o Jules. Lo dan todo todos, me enorgullece. Es un gran líder, le he preguntado si está bien del aductor y me dijo que sí».

Lewandowski

«Sin él, sin Jordi… Sacamos un partido muy difícil, el Atlético nos ha hecho sufrir. es un equipo fiscal, agresivo, la gente aprieta… Es difícil ganar en este campo, me voy muy satisfecho».

La zaga, clave

«Hemos estado muy bien en defensa, tenemos que mejorar en el juego, tener más alternativas cuando nos presionan alto. El equipo ha hecho un esfuerzo encomiable. Significa mucho para nosotros».

Cambios positivos

«Creo que hemos abusado del pase atrás a Ter Stegen. Hemos ganado duelos, pero hay que jugar para adelante y menos en campo propio. El Atlético nos apretaba. Ellos tienen fe y coraje. Creo que hemos hecho un partido muy bien en líneas generales, especialmente en defensa».

Discurso al descanso

«Teníamos que seguir con la intensidad de la primera media hora. Nos gusta dominar, pero ha habido momentos en la segunda parte en la que hemos sufrido, pero hemos sabido sufrir. Tenemos que defender con balón, tenemos que intentar hacer el segundo, el tercero… Hemos perdido mucho balón. Dependemos también mucho del tono en el que están los jugadores».

Kessié

«Una de las principales facetas de Kessié es que no se cansa. Como aprieta, gana duelos, es muy correcto con la pelota, no se complica y sabe qué hacer. Tanto él como con Ferran nos han ayudado a robar en campo contrario».

No sentenciar al principio

«Sensación de que nos podían empatar, claro que la he tenido. Con un marcador tan ajustado siempre puedes pasar .Hemos tenido también el 0-2. Hay gases del partido que no dominas y sufres y hoy hemos sabido sufrir muy bien».

Parece triste pese al triunfo

«Estoy contento, la alegría va por dentro, no hemos ganado nada más que tres puntos. Cautela y a seguir trabajando con toda la humildad. Lo hemos celebrado en el vestuario pero sin más».

Necesidad de ganar por encima del estilo

«Hay un contrario que te complica la vida. Queremos dominar e ir a campo contrario, genera ocasiones… Mi primer mandamiento es tener el balón, sufro cuando no lo tenemos, pero hay un contrario que te complica. Hemos hecho fases buenas y otras no tan buenas. Hoy también hemos dominado lo defensivo».

Cambio de De Jong por Kessié

«Buscaba que la presión alta volviera a ser efectiva, que jugáramos en campo contrario. Necesitaba jugadores que fueran al espacio».