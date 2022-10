El gesto de Xavi Hernández tras el partido lo decía todo. Su semblante serio, contrariado, casi triste, era un reflejo de lo que había sucedido en el Camp Nou en otra noche aciaga de Champions League. El Barça salía golpeado pese al empate ante el Inter de Milán, una estocada casi mortal en sus opciones por estar entre los 16 mejores clubes de Europa, dejando casi imposible su clasificación y empujándoles otro año más a la Europa League, la segunda competición en importancia del viejo continente. El egarense ha cancelado el día de descanso de sus jugadores y les ha puesto a correr.

A Xavi se le iban a pique los octavos (nunca mejor dicho) y tras el partido, en sala de prensa, dejó patente su sentir. «Esta Champions está siendo cruel con nosotros», alegaba, atizando a su equipo y los errores calamitosos que concedieron al Inter: «Cometimos muchos errores. El primer gol es un error clarísimo en la línea defensiva y el segundo también. No dependemos de nosotros y es muy difícil la situación. Hay que cambiar el chip para el Clásico porque la Champions se ha puesto muy complicada».

El error garrafal de Gerard Piqué en el primer gol de los italianos, y el segundo de Busquets, para el 1-2, eran casi una sentencia de muerte para el Barça: «Cometimos errores muy graves en defensa. Realmente la Champions se ha puesto muy difícil y es una pena». Pero no fue lo único de lo que se quejó Xavi, que también apuntó a la baja intensidad generalizada de sus jugadores tras el descanso: «Si falla la defensa, también fallo yo. Somos un equipo. Los jugadores no han salido con el nivel de activación que debían en la segunda parte. Cuando empatas un partido y no lo ganas, con una afición espectacular, es un error mío. Estoy contrariado y enfadado».

En el vestuario, el egarense esquivó la charla con sus jugadores en el vestuario. No hubo arenga ni tampoco pullas a sus jugadores por lo sucedido y el batacazo que se llevaban. Algo que sorprende por la naturaleza del propio entrenador. Sí tuvo tiempo para sacar conclusiones en caliente.

Tras sus declaraciones, Xavi se marchó muy contrariado del estadio, dándole vueltas a todo lo sucedido y esperando para llegar a casa y poder ver repetido el partido para entender y justificar todo lo que había pasado, dándole vueltas a todo. Evidentemente, sus sensaciones con respecto a lo que revivió en casa confirman lo dicho con anterioridad. Los errores defensivos echaron al traste el trabajo previo del primer tiempo y ese 1-0 que parecía bueno. Según As, uno de los mensajes que transmitió a los que preguntaron por su sentir fue éste: «Ha sido una gran putada. Esta Champions está siendo muy cruel para nosotros. Ahora sólo nos toca seguir».

Pero el dolor de Xavi queda ahí y ya piensa en levantar a su equipo que nuevamente recibe un golpe psicológico duro y, en este caso, inesperado. A la vuelta de la esquina, este domingo, tiene por delante el primer Clásico de la temporada y necesitará a todos sus jugadores disponibles pero sin olvidar lo sucedido. Este viernes estaba programado un día de descanso para los jugadores que, tras el empate ante el Inter, ha sido cancelado y habrá sesión de entrenamiento. Le toca incidir en lo bueno, aunque en días como éste sea difícil.

Xavi parece que recuperará a Jules Koundé para este domingo. El francés está en la recta final de su recuperación y ya se ejercitó este jueves con sus compañeros. Su vuelta, previsiblemente al once, será la justificación perfecta para mandar a Gerard Piqué al banquillo ante el Real Madrid, uno de los grandes señalados de la debacle.