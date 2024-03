Xavi se reivindica y pasa facturas

Que Xavi Hernández vive con pasión cada partido es innegable. El partido con el Nápoles fue otra muestra más de la intensidad y el sufrimiento con el que vive este tipo de encuentro, en el que tanto se jugaba el Barcelona, que vuelve a cuartos de Champions League tras varios años en decadencia. El técnico se reivindicó en un partido en el que su equipo sí jugó al fútbol que promete y aprovechó para cobrarse alguna que otra factura con la prensa que tenía bien guardada…

«Estamos contentísimos. Hemos hecho un gran partido, el equipo se ha vaciado. Hemos dominado en muchos momentos. Muy orgulloso. Ya dije que iban a dar un paso tras mi decisión. Estamos entre los ocho mejores y es momento para disfrutar, sí señor. Hemos recibido muchas críticas de manera injusta. Hoy hemos demostrado que estamos preparados para competir en Europa», decía Xavi, inflado tras el triunfo de su equipo y con ganas de responder a muchas de las críticas que ha recibido durante los últimos meses.

Es un concreto una de ellas la que parece que dolió en exceso, que hizo mella y que no ha olvidado desde entonces, hasta la noche del martes, Xavi Hernández. El técnico del Barcelona, en otra de sus respuestas ante los medios de comunicación en la sala de prensa, dijo: «Se presiona demasiado a los jugadores. Hoy parecía un cara o cruz, un ultimátum, un cara o cruz. Les he dicho que no iba a morir nadie. Se llegó a decir que éramos el bufón de la Champions. Periodistas que representan, que son del Barça. ¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?».

Eso del «el bufón de la Champions» resonó entre los medios presentes y acaparó gran parte de los titulares que se hacían eco de las palabras de Xavi Hernández, que aprovechó el triunfo de su equipo ante el Nápoles y el pase a cuartos de final para responder, ahora sí, a las críticas de los periodista. Es en concreto ésta, la de aludir al Barcelona como el «bufón de Europa», la que parece que molestó en exceso al egarense que no se lo pensó dos veces, incapaz de morderse la lengua.

El autor de esas palabras es el periodista Ramón Besa, redactor jefe de deportes del diario El País en Barcelona, que un artículo publicado esta temporada tras la derrota de los culés ante el Shakhtar Donetsk, se refirió al conjunto blaugrana como «el bufón de Europa» por la racha de resultados internacionales en los últimos años, lejos de su mejor nivel.

📲🗯️ @rbesac desvela que Xavi le mandó un mensaje cuando llamó al Barça el «bufón de Europa» tras perder contra el Shakhtar 🤤❌ «Me dijo que de vez en cuando me salía la mala baba» 😠 «Acepto que puedo equivocarme con un adjetivo, pero no voy con mala baba y eso no lo acepto» pic.twitter.com/VUOGp8stnv — El Larguero (@ellarguero) March 12, 2024

Es el mismo periodista el que, en los micrófonos de El Larguero, reconoció que en aquel momento el propio Xavi Hernández le reprochó sus palabras en aquel artículo, mencionando su «mala baba» a la hora de referirse al Barcelona.

«Me dijo que de vez en cuando me salía la mala baba, y yo le dije que si había leído bien el artículo, porque no me refería al equipo de Xavi, sino al Barcelona que llevaba no se cuantas derrotas en Europa… Podíamos discutir sobre el adjetivo, si bufón, cenicienta…», aludía Ramón Besa sobre su conversación con Xavi que ahora está acaparando portadas, de la que sentenciaba: «Yo me puedo equivocar con un adjetivo, lo acepto. Pero no acepto que yo escribiera con mala saña y con mala baba que es lo que me dijo».