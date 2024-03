Xavi Hernández compareció en rueda de prensa tras la victoria del Barcelona ante el Nápoles por 3-1 que le dio el pase a los cuartos de final de la Champions League. El técnico español mostró su felicidad después de liberarse en un año donde ha sufrido una gran cantidad de decepciones tanto en Liga como en Copa.

«Estamos contentísimos. Hemos hecho un gran partido, el equipo se ha vaciado. Hemos dominado en muchos momentos. Muy orgulloso. Ya dije que iban a dar un paso tras mi decisión. Estamos entre los ocho mejores y es momento para disfrutar, sí señor», dijo el entrenador del Barcelona.

El Barcelona no ha perdido desde que dijo que se iba a final de temporada: «La gente no me creía, que los perdería a los jugadores. Hemos recibido muchas críticas de manera injusta. Hoy hemos demostrado que estamos preparados para competir en Europa».

«No nos han hecho apenas contras, hemos rondando el excelente. No es casualidad. La afición ha disfrutado. Nos vamos a cuartos felices», añadió el técnico español.

Sobre Pau Cubarsí, Xavi destaca «que no se pone nervioso. Una personalidad muy tranquila. La salida de balón es brutal. Tiene esa tranquilidad y pausa. De él han salido muchos enlaces con los delanteros y los mediocentros. Es un espectáculo verle».

«Sabíamos que podíamos competir. Con mentalidad positiva. Así ha sido, creo que merecido. Hemos ganado a un rival dificilísimo. Ahora a esperar el sorteo. Con las ganas de afrontar estos cuartos», añadió Xavi. «El público de diez, campo lleno… un día para disfrutar de ser culé».

Pero Xavi se despachó a gusto con la prensa de Cataluña cuando fue criticado allá por noviembre cuando perdió ante el Shakthar en la fase de grupos: «Se presiona demasiado a los jugadores. Hoy parecía un cara o cruz, un ultimátum, un cara o cruz. Les he dicho que no iba a morir nadie. Se llegó a decir que éramos el bufón de la Champions. Periodistas que representa que son del Barça. ¿Qué hacemos ahora con el bufón de la Champions?»

«Noche increíble»

Antes habló el capitán Sergi Roberto, donde mostró la tremenda felicidad que supone este pase a los cuartos de final de la Champions League: «Noche increíble, cuatro años sin estar donde tiene que estar este club. Muy contentos. A disfrutar de este momento. La afición ha estado con nosotros y eso es muy importante».