El Barça también recibe favores en Champions: roja perdonada a Christensen en el minuto 20

El Barcelona recibió una ayuda por parte del VAR en el minuto 20 del partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el Nápoles. Andreas Christensen se libró de una expulsión más que clara por una entrada durísima con la plancha sobre el tobillo de Stanislav Lobotka. El futbolista del conjunto italiano recibió por parte del central –que jugó de pivote ante los napolitanos– un fuerte pisotón en el tobillo. Tuvo que ser atendido sobre el césped y continuó con claras muestras de dolor, pero Danny Makkelie sólo le sacó la amarilla.

La acción tuvo lugar en el minuto 20, cuando el Nápoles perdía por 2-0 en Montjuic. Los italianos buscaban un gol que les permitiera darles alguna opción en la eliminatoria y reengancharse de nuevo a la pelea por los cuartos de final de la Champions. Un tanto que, a pesar de la decisión del colegiado de no expulsar al jugador del Barça, llegó minutos después por parte de Rrahmani.

Era rosso netto per Christensen questo fallo, che vergogna questi guardalinee, sono diventati inutili ormai. Osimhen fuorigioco di 1 metro devi fischiare subito testa di cazzo.#BarcellonaNapoli pic.twitter.com/aEEB24rt4L — MEMÆZZARRI (@Gianny80147) March 12, 2024

Makkelie no expulsó a Christensen

El arbitraje del neerlandés Makkelie no estaba siendo nada bueno, puesto que había dado ley de la ventaja en dos fueras de juego del Nápoles, después de que el Barcelona recuperara, algo que no debería ser legal. De hecho, la acción precede a una de esas veces en la que dejó seguir. El línea levantó la bandera, el Barça recuperó el balón, el colegiado no pitó y, cuando el conjunto culé la pierde, es cuando Christensen arrolla con una entrada criminal a Lobotka.

El colegiado señaló entonces la falta a favor del conjunto italiano y la cartulina amarilla para el defensa del Barcelona. A pesar de que la acción es clara y, por su dureza, era de expulsión directa, en el VAR no perdieron tiempo en revisarla y en considerar si la jugada estaba bien arbitrada. Al frente del videoarbitraje estaba el también neerlandés Clay Ruperti, que no quiso avisar al árbitro principal de que acudiera al monitor a ver la jugada repetida.