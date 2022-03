El FC Barcelona ya está en cuartos de final de la Europa League, después de una trabajada victoria a domicilio ante el Galatasaray. Los culés no comenzaron de la mejor manera, después de que los turcos se adelantasen en el marcador, sin embargo, con una maravilla de Pedri y un gol de Aubameyang lograron ponerse en ventaja en la eliminatoria y avanzar de ronda. Xavi Hernández, al término del partido, valoró el triunfo, mostrándose más que satisfecho con el trabajo de los suyos.

El partido

«Hemos hecho un gran partido de personalidad, de paciencia, de saber cuándo atacar y cuando no. Tener que remontar un partido tan difícil… Ellos nos han defendido muy bien, como ya hicieron en la ida. Han hecho un gran partido. Es un gran equipo. Hay que felicitar a los jugadores por el gran partido que han hecho, por el esfuerzo».

Empatar rápido

«Es importante. Adelantarse en el marcador jugando en bloque medio-bajo les fortalecía un poco más. Hemos tenido calma y paciencia. El resultado incluso se puede considerar corto».

Gol de Pedri

«He visto que ha hecho dos regates. No lo he visto repetido. Es un golazo. Es capaz de hacer esto y mucho más. Es un jugador que puede marcar la diferencia, crear ocasiones, marcar goles y hacer más. La paciencia que tiene, la calidad y que tiene 19 años. Habla de la grandeza del jugador que es».

¿Favoritos?

«No conocemos tanto a los rivales y ellos a nosotros sí, no tenemos experiencia en esta competición. Tenemos que ilusionarnos. Mucha gente la considera la segunda división de Europa y para nada es así. Hemos visto que hay grandes equipos, grandes jugadores y grandes entrenadores. Estamos viendo que cuesta ganar. Hoy es un punto de inflexión».

Piqué

«El cambio es por las molestias que tenía. Me ha dicho que le costaba sprintar y al final el equipo es lo más importante. No pensábamos en el domingo, ni en que estaba apercibido, ni en otra cosa. No estábamos para regalar».

Clásico

«No sé si estamos en el mejor momento, pero sí en uno bueno. Llegamos al Bernabéu sabiendo cómo está el Madrid, que está fuerte y con la ilusión de ganar allí».