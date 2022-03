Pedri ha celebrado la clasificación para cuartos de final de la Europa League del Barcelona, que ha comenzado con un gran gol del canario ante el Galatasaray. En sus impresiones tras el partido, ha aclarado que es una «locura» las comparaciones con Leo Messi. Estas fueron sus palabras en los micrófonos de Movistar+.

Contento por la clasificación

«En el Camp Nou no tuvimos el resultado que esperábamos y sabíamos que este campo apretaba. Yo no había estado en un campo que apretara tanto, es una auténtica locura. Lo hemos sacado por carácter».

Su golazo

«No me acuerdo, lo tengo que ver repetido. Pienso en chutar, luego en amagar y sigo amagando hasta que encuentro el hueco. En el campo me salen las cosas solas, tengo la suerte de no pensar. Estoy muy contento de ayudar al equipo».

Comparación con Messi

«Messi ha marcado goles mucho mejores. Compararme con Messi es una locura».

Favoritismo en la Europa League

«Para mí somos favoritos al título».

Próxima parada, el Clásico

«Estamos en el mejor momento del año y jugando el fútbol que nos gusta. Se nota dentro del campo. Ojalá tengamos la oportunidad de ganar. Vamos a ir a por todas».