Xavi: «La eliminación en Champions nos ha afectado»

Xavi Hernández ha reconocido que la eliminación del Barcelona en la Liga de Campeones fue un duro golpe que todavía sigue escociendo en el equipo. Pese a aquel batacazo, ha transmitido a Mateu Alemany que prefiere no realizar fichajes en el próximo mercado invernal. Respecto al Mundial de Qatar, ha lamentado el estilo demasiado defensivo que, a su juicio, han desplegado la mayoría de las selecciones.

Retorno de la Liga

«Estamos en un buen momento, con salud futbolística. La plantilla ha mejorado mucho y tenemos mucha ilusión. Fue una pena la eliminación de Champions, pero hay que tener fe y seguir luchando. Tenemos una plantilla para luchar por títulos, es el objetivo de esta temporada. Creo que podemos, soy optimista. Hemos hecho un gran esfuerzo con las famosas palancas».

Eliminación en Champions

«Tenemos que ser autocríticos. Futbolísticamente nos ha afectado, era el momento de matar el partido y no pudimos. A nivel futbolístico hay que hacer autocríticos, tendríamos que haber pasado de fase de grupos. En Champions nos ha faltado madurez. En el momento justo ser más efectivos. Ante el Bayern fuimos muy superiores en la primera parte y nos mataron. Ante el Inter en casa también, tuvimos ocasiones. Incluso los últimos minutos en Milán teníamos que empatar o ganar. Es error nuestro por falta de madurez y efectividad».

La Europa League

«Afrontamos con ilusión la Europa League. No me gusta no oír la música de la Champions, pero es lo que toca. Quizás hay que tocar un poco más de fondo para crecer. No nos gusta, nos da rabia. Es una gran decepción. El día que ya estábamos eliminados salimos como zombis ante el Bayern. Nos da rabia estar en una competición que no queremos jugar».

Mercado de invierno

«Le dije a Mateu que no tocáramos mucho el equipo, que estoy contento porque tenemos un grupo fantástico. No sabemos si podremos incorporar a nuevos jugadores. Creo que podemos ser competitivos. Si no tocamos nada, estaré contentísimo».

Mudanza a Montjuic

«Será una experiencia diferente. No es lo que querríamos. Queremos jugar en el Camp Nou. No es la mejor situación del club, pero nos hemos encontrado el club que nos hemos encontrado. Ganar un título será clave de cara a la temporada que viene».

Mundial de Qatar

«He visto casi todos los partidos. Ha sido un Mundial muy igualado, con equipos bastante resultadistas y pocos con una propuesta ofensiva a excepción de España o Brasil. El resto, a esperar el error. Ha sido un Mundial muy resultadista».