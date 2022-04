Gavi ha pasado a un segundo plano en los últimos partidos para Xavi Hernández. El de Los Palacios, de jugarlo prácticamente todo de inicio, ha pasado a salir de suplente en los tres últimos partidos con el Barcelona. Además en partidos de suma importancia como fue la vuelta de octavos de la Europa League ante el Galatasaray y los encuentros ante los dos primeros, el Real Madrid y el Sevilla. Su aún enquistada renovación, un condicionante que puede afectar.

A sus 17 años, Gavi está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada en el Barça. El sevillano está siendo clave este curso desde la llegada de Ronald Koeman, que no dudó en darle minutos y protagonismo a tener de su rendimiento. La llegada de Xavi a mitad de temporada no cambió el transcurso de sus apariciones y siguió siendo una pieza determinante, especialmente antes de la llegada de los refuerzos invernales.

Con Ferran Torres, Pierre-Emerick Aubameyang, Adama Traoré y la vuelta al ruedo de Ousmane Dembélé, su minutaje ha ido cayendo poco a poco con el transcurso de la semanas hasta tocar su menor índice en estas últimas semanas. En los tres últimos partidos Gavi no ha salido de inicio en el once culé aunque sí ha tenido minutos en el transcurso de los mismo.

Las tres suplencias han llegado en partidos trascendentales de la temporada. La eliminatoria de vuelta de Europa League ante el Galatasaray y los dos últimos encuentros de Liga, uno el Clásico ante el Real Madrid y el otro ante el Sevilla, los dos grandes rivales este curso en el torneo liguero. En ninguno de ellos el sevillano entró entre los once elegidos por Xavi, pese que hubo algunos cambios en el mismo. Pese a ello, él no fue uno de los elegidos. 22, 19 y 16 minutos, en ese orden, tuvo Gavi en dichos partidos, no sólo fue suplente sino que también ha ido cayendo el tiempo que estuvo sobre el césped.

La pérdida de protagonismo en partidos claves no viene de la mano de una bajada del rendimiento de Gavi. El sevillano mantiene el mismo ritmo e intensidad que le ha destacado desde el inicio de temporada, sigue creciendo y asimilando conceptos, tomando mejores decisiones. Pero la fortaleza del actual centro del campo, con Pedri como gran destacado y De Jong y Busquets como otros fijos, le deja sin sitio ahí. El nivel de Aubameyang y Ferran Torres, más la alternancia de Dembélé con Adama, le complican mucho su papel.

Su renovación, enquistada

Cabe recordar que Gavi es uno de los jugadores de la actual plantilla que aún no ha renovado su contrato con el Barça. Llevan desde finales de año inmersos en negociaciones para alcanzar un acuerdo por él y de momento siguen sin cristalizar. El futbolista tiene aún una cláusula muy baja, de tan sólo 50 millones de euros, cuando su valor de mercado ha crecido ya por encima de esa cifra hasta los 60 kilos, según Transfermarkt.

Xavi ya ha demostrado que el hecho de no renovar su contrato, como es el caso de Dembélé, no le condiciona a la hora de colocar a uno u otro jugador en el once. Gavi se ha ganado el derecho a entrar en la rueda pero el egarense le bajado el souflé en el que estaba inmerso el centrocampista. No parece una señal ante la falta de acuerdo, pero seguro que sumaría en su favor que lo alcanzaran pronto.